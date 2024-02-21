Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Вратарю нет места ни в Мадриде, ни в Лондоне
Испанское издание AS, анализируя ситуацию вратаря Кепа Аррисабалаги, приходит к выводу, что игрок «Реала» из-за выступлений Андрея Лунина попал в сложную ситуацию.
Сейчас Лунин закрепил за собой статус первого номера команды, проведя шесть матчей кряду, в том числе блестящий поединок в Лиге чемпионов против «Лейпцига». Андрей и Кепа отыграли равное количество матчей (по 18), однако украинец имеет значительно более впечатляющую статистику и клуб готов предложить ему новый контракт.
С учетом скорого возвращения Тибо Куртуа, которого ждут уже весной, Кепа превращается в третьего вратаря и команде больше не нужен.
Однако не очень он нужен и «Челси», с которым у Аррисабалаги контракт до лета 2025 года, поэтому клубу нужно думать о трансфере, чтобы хоть что-то заработать на игроке, которого в свое время приобрели за 80 миллионов евро.
Сообщается, что за испанца Синие хотели бы получить 12-15 миллионов евро.
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