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  4. Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испания
21 февраля 2024, 10:54 |
797
1

Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию

Вратарю нет места ни в Мадриде, ни в Лондоне

21 февраля 2024, 10:54 |
797
1
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
AS

Испанское издание AS, анализируя ситуацию вратаря Кепа Аррисабалаги, приходит к выводу, что игрок «Реала» из-за выступлений Андрея Лунина попал в сложную ситуацию.

Сейчас Лунин закрепил за собой статус первого номера команды, проведя шесть матчей кряду, в том числе блестящий поединок в Лиге чемпионов против «Лейпцига». Андрей и Кепа отыграли равное количество матчей (по 18), однако украинец имеет значительно более впечатляющую статистику и клуб готов предложить ему новый контракт.

С учетом скорого возвращения Тибо Куртуа, которого ждут уже весной, Кепа превращается в третьего вратаря и команде больше не нужен.

Однако не очень он нужен и «Челси», с которым у Аррисабалаги контракт до лета 2025 года, поэтому клубу нужно думать о трансфере, чтобы хоть что-то заработать на игроке, которого в свое время приобрели за 80 миллионов евро.

Сообщается, что за испанца Синие хотели бы получить 12-15 миллионов евро.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Челси чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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Комментарии 2
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Alex T
Логично что мог попасть если много игроков да еще и Лунин их и тупо наигрывать игрока из аренды
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0
Sheva19
Вот и политика Челси бабло выкидывает а на лицо не кому не нужен .Менеджмент надо менять 
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0
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