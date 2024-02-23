Мощный прессинг и гол-красавец. Кривбасс разбил ЛНЗ

В пятницу, 23 февраля, матчем черкасского ЛНЗ против криворожского «Кривбасса» стартовала весенняя часть сезона Украинской Премьер-лиги. Напомним, что клуб из Черкасской области – дебютант УПЛ. Команда неудачно стартовала в чемпионате, так что довольно быстро произошла смена тренера: Олег Дулуб пришел вместо Александра Ковпака. В итоге ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10 месте. Криворожский клуб свой второй после перерождения сезон в элитном дивизионе проводит мощно. Перед 18-м туром команда Юрия Вернидуба с 34 очками занимала первое место в турнирной таблице.

Обе команды во время зимнего перерыва плодотворно поработали на трансферном рынке. Состав ЛНЗ пополнили восемь футболистов. «Кривбасс» подписал контракты с тремя исполнителями. В стартовом составе черкасской команды сегодня вышли сразу пять новичков: украинские голкипер Евгений Кучеренко и защитник Александр Каплиенко, защитник Хайдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари из Косово, а также экс-игрок молодежной сборной Израиля, полузащитник Арад Бар. Юрий Вернидуб включил в основной состав только одного новичка – Артура Микитишина. Ранее он уже играл за «Кривбасс» в качестве арендованного футболиста, а теперь подписал полноценный контракт.

ФК «Кривбасс»

Первые тридцать минут матча прошли при доминировании гостей. Подопечные Вернидуба практически не давали спокойно «дышать» оппонентам. Только криворожцы теряли мяч на чужой половине поля, как сразу начинали прессинговать. Футболисты ЛНЗ испытывали большие проблемы с построением атак, да и вообще с выходом за центр поля. В атаке криворожцы на протяжении всего матча действовали достаточно разнообразно, используя как длинные, так и короткие передачи. Также следует отметить, что гости превзошли хозяев в индивидуальной и командной скорости.

Криворожцы создали опасный момент уже на четвертой минуте матча. Каплиенко и Салиху не уследили за Принсом, откликнувшимся на дальнюю передачу. Нападающий нанес удар - Кучеренко вовремя сократил угол обстрела и забрал мяч в руки. На 21-й минуте Дибанго навесил с левого фланга, Принс выиграл верховую борьбу, но с линии вратарской не попал в дальний угол ворот.

В середине первого тайма хозяевам удалось выровнять игру. Равная борьба продолжалась около 10 минут. В этот период черкасские футболисты нанесли первый удар в створ ворот. Хобленко в штрафной площадке принял мяч после передачи от Пасича. Нападающий пробил с разворота с левого угла вратарской. Клищук отбил мяч. Через десять минут Салиху пробил со штрафного примерно с 25 метров. Клищук спокойно забрал мяч в руки.

В конце первого тайма «Кривбасс» открыл счет. После навеса с углового Шестаков сыграл рукой в своей штрафной. ВАР около двух минут проверял момент, затем видеоповтор посмотрела главный арбитр Анастасия Романюк. Ей хватило около тридцати секунд, чтобы принять решение – пенальти. Его реализовал Илич.

ФК «Кривбасс»

В первой трети второго тайма подопечные Вернидуба забили дважды. На 53-й минуте Бойко исполнял штрафной удар на своей половине поля и ошибся во время передачи, просто отдав пас на Принса. Нападающий приблизился к воротам и с линии штрафной точно пробил в дальний угол ворот. А через десять минут гол-красавец забил Кузик. Он принял мяч в районе правого угла штрафной, немного сместился в направлении центра и пробил – мяч влетел в дальний верхний угол ворот.

В дальнейшем «Кривбасс» продолжал владеть инициативой, но несколько снизил давление на оборону ЛНЗ. Хозяева пытались изменить ситуацию на поле. Добавили остроты и креатива в атакующих действиях опытные Олейник и Рыбалка, которые вышли на замену. Но все, чего смогли достичь подопечные Дулуба, – удар Олейника над перекладиной.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:3

Голы: Илич (45, пенальти), Принс (53), Д.Кузик (63).

Предупреждение: Бар (50) – Соса (36), Илич (55).

ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Шестаков, Бар, Бойко (Рыбалка, 68), Г.Пасич (Прядун, 85), Яшари, Каплиенко, Хобленко (Бессала, 57), Муравский, Наумец (Олейник, 68).

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Д.Кузик (Задерака, 82), Илич (Вакулко, 70), Бизимана, Соса (Хомченковский, 70), Микитишин (Татарков, 70), Принс (Кожушко, 78).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Колос» (село Ковалевка Киевской области).

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Рыбалка - 6.0, Олейник - 6.0, Бессала - 5.0, Прядун - б/о.

«Кривбасс» (замены): Вакулко - 6.0, Хомченковский - 5.5, Татарков - 5.5, Задерака - б/о, Кожушко - б/о.

ЛНЗ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА