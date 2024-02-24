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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 15:30 – FT 0 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 04:55 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:20
1284
0

ВЕРНИДУБ: «Пенальти стопроцентный, мы видели этот эпизод на повторе»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал выездную победу над ЛНЗ

24 февраля 2024, 04:55 | Обновлено 24 февраля 2024, 05:20
1284
0
ВЕРНИДУБ: «Пенальти стопроцентный, мы видели этот эпизод на повторе»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб на пресс-конференции прокомментировал выездную победу над черкасским ЛНЗ (3:0) в 18-м туре УПЛ:

– Это первый тур после зимней паузы. Думаю, играли в комбинационный футбол. Сначала где-то не хватало последнего паса, завершения. Вспомнить тот момент, когда головой пробивал Принс. Затем был пенальти. Полагаю, он 100-процентный, ведь мы видели этот эпизод на повторе.

Вышли на второй тайм. Темп игры не сбавляли и забили еще. Аду отличился. Потом еще и третий. Кузык уже забивал подобным образом. Невероятная траектория. Хочется, чтобы этот гол в 18-м туре стал лучшим. Довольны игрой и результатом, двигаемся дальше. Тем более, следующий матч – против «Шахтера».

– К какой игре против ЛНЗ вы готовили свою команду?

– Знаю, что все команды Дулуба неуступчивы и играют в неплохой агрессивный футбол. Мы следили за соперником, знали, что ЛНЗ подписал много новичков. Они изменились, как и мы. Признаюсь, мы полностью спрогнозировали состав ЛНЗ. Тот, который сегодня вышел. Ведь смотрели последний их спарринг против «Динамо» Батуми.

– Больше года назад, по возвращении из-за границы в Украину, вы говорили, что в украинском футболе ничего не изменилось. Сейчас ваше мнение уже другое?

– Судя по тому, сколько изменений сейчас происходит в нашем футболе. Это приход на пост президента УАФ Андрея Шевченко и смены других руководителей УАФ, то, надеюсь, это все только к лучшему. Также меня очень порадовало, что председателем Комитета арбитров назначили Катерину Монзуль. Горжусь ее работой. Да, у нее тоже были ошибки, но то, как она работала арбитром, внушает оптимизм. Жду от нее перемен к лучшему в украинском судействе.

– Сегодня на матче присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко. Это вас как-то дополнительно мотивировало?

– Нет, меня мотивировало другое. Сегодня день рождения президента ФК «Кривбасс» Константина Караманица. Я не говорил об этом ребятам и сам ему не звонил в игру. А уже после матча пожал ему руку и поздравили Константина Федоровича всей командой. Надеюсь, он остался доволен таким подарком. Вот это был стимул сегодня для меня и для команды (улыбается).

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Юрий Вернидуб пресс-конференция Катерина Монзуль судейство пенальти
Источник ФК Кривбасс
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