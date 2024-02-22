ЛНЗ Черкассы

В пятницу, 23 февраля, матчем черкасского ЛНЗ против криворожского «Кривбасса» стартует 18-й тур чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Колос» в селе Ковалевка Киевской области. Начало намечено на 15:30.

ЛНЗ

Клуб из Черкасской области – дебютант УПЛ. Команда неудачно стартовала в чемпионате, так что довольно быстро произошла смена тренера: Олег Дулуб пришел вместо Александра Ковпака. В итоге ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10 месте.

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Зимой черкасский клуб плодотворно работал на трансферном рынке. Состав команды пополнили: полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль, защитник Хайдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари из Косово, бразильский нападающий Итало Магната, экс-игрок молодежной сборной Израиля, полузащитник Арад Бар, камерунский нападающий Молло Бессала, а также украинские голкипер Евгений Кучеренко и защитник Александр Каплиенко.

ЛНЗ во время учебно-тренировочного сбора сыграл девять контрольных поединков, в которых одержал четыре победы: «Варта» (Польша) – 1:2, «Млада Болеслав» (Чехия) – 1:5, «Словацко» (Чехия) – 1:2, «Заглембе» (Польша) – 1:1, «Михаловце» (Словакия) – 2:1, «Лиепая» (Латвия) – 3:0, «Миява» (Словакия) – 3:1, «АГМК» (Узбекистан) – 0:2, «Динамо» (Батуми, Грузия) – 1:0.

Кривбасс

Криворожский клуб свой второй после перерождения сезон в элитном дивизионе проводит мощно. По итогам осенней части команда Юрия Вернидуба с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице. Столько же зачетных баллов у «Днепр-1», но криворожцы опережают конкурентов по дополнительным показателям.

Во время зимнего перерыва «Кривбасс» усилился тремя футболистами: защитником сборной Гваделупы Натанаэлем Сантини и украинскими полузащитниками Артуром Микитишиным и Егором Твердохлебом.

Криворожцы выиграли пять из семи контрольных матчей межсезонья: «Пяст» (Польша) – 2:0, «Ференцварош» (Венгрия) – 2:0, «Виктория» (Чехия) – 0:3, «Левадия» (Эстония) – 2:2, «Брентфорд» Б (Англия) – 6:1, «Виборг» (Дания) – 1:0, «Реал Мурсия» (Испания) – 5:2.

Статистика матчей

Черкасский и криворожский коллективы сыграли между собой только один матч. В матче первого круга текущего сезона сильнее был «Кривбасс» – 2:0.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Норенков, Каплиенко, Бойко, Яшари, Бар, Пасич, Наумец, Бессала.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Хомченовский, Лунев, Кожушко.

Прогноз на противостояние

Положение команд в турнирной таблице подсказывает, что вероятнее всего победит «Кривбасс». Но состав ЛНЗ существенно изменился. Так что результат матча может быть неожиданным. Попытаемся поставить на победу гостей с разницей в один гол.

23 февраля, пятница