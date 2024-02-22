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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 23:08 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:18
67
0

ЛНЗ – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу

22 февраля 2024, 23:08 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:18
67
0
ЛНЗ – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 23 февраля, матчем черкасского ЛНЗ против криворожского «Кривбасса» стартует весенняя часть сезона Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе «Колос» в селе Коваливка Киевской области. Начало намечено на 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб из Черкасской области – дебютант УПЛ. Команда неудачно стартовала в чемпионате, так что довольно быстро произошла смена тренера: Олег Дулуб пришел вместо Александра Ковпака. В итоге ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10 месте.

Криворожский клуб свой второй после перерождения сезон в элитном дивизионе проводит мощно. По итогам осенней части команда Юрия Вернидуба с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице. Столько же зачетных баллов у «Днепр-1», но криворожцы опережают конкурентов по дополнительным показателям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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