ЛНЗ Черкассы

В пятницу, 23 февраля, матчем черкасского ЛНЗ против криворожского «Кривбасса» стартует весенняя часть сезона Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе «Колос» в селе Коваливка Киевской области. Начало намечено на 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб из Черкасской области – дебютант УПЛ. Команда неудачно стартовала в чемпионате, так что довольно быстро произошла смена тренера: Олег Дулуб пришел вместо Александра Ковпака. В итоге ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10 месте.

Криворожский клуб свой второй после перерождения сезон в элитном дивизионе проводит мощно. По итогам осенней части команда Юрия Вернидуба с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице. Столько же зачетных баллов у «Днепр-1», но криворожцы опережают конкурентов по дополнительным показателям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.