ЛНЗ Черкассы

В первом матче УПЛ в 2024 году Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ со счетом 3:0 и укрепил лидерство в таблице. Отдельно стоит отметить классный гол хавбека Дениса Кузыка, который забил третий мяч.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:3

Голы: Илич (45, пенальти), Принс (53), Д.Кузик (63)