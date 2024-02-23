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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 15:30 – FT 0 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 18:31 |
1392
0

ЛНЗ – Кривбасс – 0:3. Яркая победа с классным голом. Обзор матча УПЛ

Команда Вернидуба остается лидером чемпионата Украины

23 февраля 2024, 18:31 |
1392
0
ЛНЗ – Кривбасс – 0:3. Яркая победа с классным голом. Обзор матча УПЛ
УПЛ

В первом матче УПЛ в 2024 году Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ со счетом 3:0 и укрепил лидерство в таблице. Отдельно стоит отметить классный гол хавбека Дениса Кузыка, который забил третий мяч.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:3
Голы: Илич (45, пенальти), Принс (53), Д.Кузик (63)

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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