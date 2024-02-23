ЛНЗ Черкассы

23.02.2024 15:30 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига23 февраля 2024, 18:31 |
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ЛНЗ – Кривбасс – 0:3. Яркая победа с классным голом. Обзор матча УПЛ
Команда Вернидуба остается лидером чемпионата Украины
23 февраля 2024, 18:31 |
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В первом матче УПЛ в 2024 году Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ со счетом 3:0 и укрепил лидерство в таблице. Отдельно стоит отметить классный гол хавбека Дениса Кузыка, который забил третий мяч.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:3
Голы: Илич (45, пенальти), Принс (53), Д.Кузик (63)
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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