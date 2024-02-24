Не только Волошин. В Украине подрастает целая плеяда талантливых вратарей

Сборная Украины в 2015 году играла стыковые матчи за право поехать на Евро-2016 со Словенией. Тогда у соперника украинцев была голкиперская дилемма – сразу два топ-вратаря были в составе команды. Самир Ханданович представлял «Интер», а Ян Облак играл за «Атлетико». Двух вратарей на поле одновременно не поставишь.

Сейчас у сборной Украины аналогичные «проблемы». Анатолий Трубин стал основным вратарем «Бенфики», а Андрей Лунин наконец-то начал получать игровую практику в «Реале». Наставнику сборной Украины Сергею Реброву есть над чем поломать голову.

Эти «проблемы» могут только увеличиться. Уже в ближайшем будущем Украина может получить сразу несколько топ-вратарей. Сейчас в Европе и Украине подрастает целая плеяда талантливых украинских голкиперов.



2005 год рождения

Давид Фесюк. Хайдук, Хорватия

ФК Хайдук. Давид Фесюк

Можно спросить Евгения Чеберко или Дениса Гармаша с Богданом Михайличенко, каково быть украинским легионером в Хорватии? Там отношение к иностранцам не самое лучшее. Сколько было в Хорватии опытных или молодых легионеров из Украины, но всех постигла неудача. Пока Фесюку удается балансировать на грани агентских влияний, разборок внутри клуба и не очень хорошего отношения к молодым игрокам из других стран. Футбольные яйца и характер у него точно есть.

Фесюк является воспитанником словацкого футбола. Играл там за «Академию Гамшика» и «Слован». Сейчас выступает за юношескую команду «Хайдука». Иногда работает с первой командой. Имеет интерес со стороны более статусных команд. Но перейти в новый клуб, играя на позиции вратаря, без паспорта ЕС (подпадаешь под разные лимиты), без статуса беженца (нужно платить деньги за переход) не так просто. Давид еще до войны начал покорять Европу, когда молодых украинских вратарей за границей не было. Просмотры в «Реале», «Валенсии» в других командах, но с украинскими документами у родителей шансов куда-то перейти до 18 лет почти не было.

На самом деле Давид – особенный вратарь. Ему нужна соответствующая команда, которая будет доминировать на поле, контролировать мяч. Чтобы использовать не только вратарские навыки, но и умение играть ногами, выход из-под прессинга, начало атак. Я думаю, что уже летом мы увидим Давида в более сильном чемпионате и более качественном клубе.

Со сборной Украины 2005 года рождения Давид с самого начала. В 2023 году стал капитаном команды и выиграл конкуренцию у «горняка» Владислава Кравца.



Святослав Ванивский. «Рух», Украина

ФК Рух. Святослав Ванивский

В этом сезоне «Рух» не так успешно выступил в Юношеской Лиге УЕФА. Все завершилось во втором круге формально домашним поражением от чемпиона Дании среди юношей «Мидтьюлланда». Несмотря на 0:4, именно Ванивский стал одним из героев встречи. Если бы не его сейвы, то счет мог бы быть совсем неприличным. В ответном матче Святослав также спасал. Не зря потом появилась информация, что им заинтересовались скауты английского «Брентфорда».

Святослав – фактурный вратарь, рост 193. У него хорошая реакция и чувство момента. Сейчас уже в системе «Руха» он имеет статус третьего голкипера и работает с командой на сборах. По потенциалу он может выиграть конкуренцию у Дмитрия Ледвия и Юрия-Владимира Гереты. Я жду дебюта Ванивского весной в составе первой команды «Руха» и в ближайшие 2-3 года трансфера в европейскую команду.

2006 год рождения

Вячеслав Суркис. «Динамо», Украина

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Многие хейтят Вячеслава из-за его отца – Григория Суркиса, но на самом деле это очень талантливый и интересный вратарь. У Славы отличная реакция, он хорошо играет на линии. Сегодня в юношеском чемпионате Украины не так много основных вратарей 2006 года рождения. Если мы говорим о командах группы лидеров, то таких фактически нет.

Прошлый сезон Суркис отыграл в «Заре» U-19 на правах аренды. Сейчас стал основным в «Динамо». Без ошибок не обходится, но спасает он тоже очень много. Нужно приобрести немного опыта, чтобы выйти на более высокий уровень. Через 2-3 года Суркис реально сможет конкурировать за место первого вратаря «Динамо».

Осенью Вячеслава приглашали в сборную Украины 2005 года, где он провел один матч. В сборной 2006 года конкурировал за место в составе с «руховцем» Маркияном Бакусом. По сравнению с вратарем «Руха», у динамовца огромный прогресс. Думаю, что осенью (когда сборная начнет квалификацию на Евро U-19) именно вратарь «Динамо» будет главным претендентом на пост вратаря этого возраста.

2007 год рождения

Илья Волошин. «Реал», Испания

Marca. Илья Волошин

О его переходе в «Реал» писали еще летом. Я так понимаю, что были какие-то сугубо бюрократические проблемы с трансфером. Сейчас Илья перешел в систему мирового гранда, что немало. Это большой аванс. В «Реал» просто так не берут.

Как мы знаем из СМИ, «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» также проявляли интерес к украинскому вратарю, но он выбрал Испанию. Пока какие-то выводы неуместны, потому что Волошин только будет делать первые шаги в системе «Реала». Окончательным признанием его таланта станет приглашение в команду 19-летних уже в ближайшей перспективе.

Волошин имеет отличную антропометрию. Его рост – более двух метров. При этом Илья отлично играет ногами, имеет хладнокровие. От природы у него есть все таланты, чтобы вырасти в топ-вратаря. Теперь пришло время характера и повседневной работы.

Владимир Езерский вызвал Волошина в сборную Украины в 2007 году рождения на селекционный сбор. Во время товарищеского турнира в Кошице Илья отыграл один матч.



Александр Петренко. «Байер», Германия

ФК Байер. Александр Петренко

Несмотря на то, что парню только 16 лет, он уже второй сезон играет в «Байере» U-19. В текущем сезоне является основным вратарем юношеской команды «фармацевтов». Наставник первой команды Хаби Алонсо привлек Александра к работе с первой командой. Сегодня среди украинских вратарей это самый высокий показатель в плане статуса и уровня игры в системе юношеских команд.

У Петренко отличная антропометрия, он хорош на линии, не имеет проблем с игрой ногами. Ментально очень силен. Реально есть все задатки для сильного вратаря.

У Александра очень интересная биография. Из «Шахтера» перешел в «Динамо». После начала войны оказался в Венгрии в клубе «Кишварда», а оттуда уже перебрался в Германию.

На уровне сборной Украины U-17 Александр является основным вратарем. Сыграл все три официальных поединка в квалификации. Я думаю, что его будут привлекать в команды 2006 и даже 2005 года рождения.



Артем Залога. «Арминия», Германия

instagram.com/zaloha_artem. Артем Залога

В прошлом сезоне выиграл юношескую Бундеслигу U-17 с клубом «Арминия Билефельд». В этом сезоне уже перешел на уровень 19-летних, но не имеет стабильного места в составе своего клуба.

Имеет хорошую антропометрию, фактурный вратарь. Смог быстро адаптироваться в немецком футболе.

В Украине находился в системе «Днепра». В сборную Украины 2007 года не вызывался.



Александр Харечко. «Рух», Украина

ФК Рух. Александр Харечко

Летом туринский «Ювентус» был предметно заинтересован в услугах юного вратаря «Руха». Скауты «старой синьоры» заметили талантливого украинского вратаря во время турниров львовской команды в Италии. «Рух» пока не продает и не теряет своих юных талантов.

В первой части сезона Харечко уже выступал за вторую команду «Руха» на уровне взрослого футбола. Большая проблема, что у львовян много молодых вратарей и в U-19 пробиться за игровой практикой очень трудно. Нельзя сразу 3-4 молодых вратарей развивать в одном клубе. Кому-то не будет хватать игровой практики. Поэтому «Руху» нужно определяться с приоритетами.

Александр имеет хорошую реакцию, игру на линии. Не обделен от природы физическими качествами. Хладнокровен, нет проблем с игрой ногами.

Вызывался в сборную 2007 года. Являлся запасным вратарем во время квалификации на Евро U-17. Имел практику на уровне сборной во время селекционного сбора осенью 2023 года. Показал себя с хорошей стороны.

2008 год рождения

Игорь Костенко. «Бенфика», Португалия

slb. Игорь Костенко

Летом прошлого главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов рассказал об успехах украинского голкипера в чемпионате Португалии. Костенко стал чемпионом Португалии в составе 16-летних. Сейчас я не готов сказать, как обстоят его дела.

Академия «Бенфики» – одна из лучших в мире. Там созданы все условия для развития молодых игроков. Конкуренция безумная. Я очень надеюсь, что пребывание в системе лиссабонского гранда раскроет талант Игоря. Уже на уровне 17-летних будет видно, насколько серьезно «орлы» надеются на украинского голкипера.

Сборная Украины 2008 года еще не собиралась. Осенью они должны стартовать в квалификации на Евро U-17. Костенко должен претендовать на позицию первого номера.



Кирилл Хадасевич. «Вольфсбург», Германия

Instagram. Кирилл Хадасевич

Школа вратарей «Днепра» вызывает восхищение – Илья Волошин, Антон Залога и Кирилл Хадасевич. Последний выступает за юношескую команду немецкого «Вольфсбурга» U-17.

Хадасевич после начала полномасштабной войны оказался в Польше, но надолго не задержался и очень быстро оказался в Германии. Сразу начал играть за команду 16-летних, а в этом сезоне уже является основным вратарем команды U-17.

Нико Ковач давал возможность украинскому вратарю работать с первой командой. Хадасевич хорошо физически сложен, хорошо играет ногами. Даже сделал один ассист.

Был в расширенном списке игроков сборной Украины 2007 года, но там конкуренция просто безумная. Наряду с Костенко будет бороться за место основного вратаря сборной Украины 2008 года рождения.

Сергей ТИЩЕНКО