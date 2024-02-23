ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Сергей Болбат покинул «Колос»
Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе универсального игрока Сергея Болбата. Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Опытный игрок, в активе которого матчи за сборную Украины, а также поединки в Лиге чемпионов и Лиге Европы, присоединился к «Колосу» летом 2022 года. В своем дебютном сезоне за клуб Сергей ярко себя проявил, продемонстрировав качества настоящего универсала - он играл как на правом фланге, так и на левом. В сезоне 2022/23 Болбат провел за «Колос» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами.
В первой части сезона 2023/24 на счету игрока 15 матчей и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что Сергей Болбат может присоединиться к одесскому «Черноморцу».
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