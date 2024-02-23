Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?

По одной дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2024/25 получат лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие 36 команд, и деления на группы в ЛЧ не будет.

Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)

дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)

по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Интересно, что Италия сохранила все 7 команд в текущем евросезоне

В сезонном рейтинге впереди:

Италия (15.571), Германия (14.500), Англия (13.875), Франция (13.250), Испания (13.187).

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

После вылета донецкого «Шахтера» в противостоянии с Марселем (2:2, 1:3) Украина занимает 18-ю позицию в рейтинге УЕФА (28.000 балла) и будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26 (один представительно в Лиге чемпионов).

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Украина занимает 24-е место в сезонном рейтинге УЕФА