Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25

Эксперты из Football Rankings изученили ситуацию во всех национальных чемпионатах и обнародовали проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

Специалисты предрекают донецкому «Шахтеру» место во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Эксперты также видят киевское «Динамо» во 2-й корзине посева в основном раунде Лиги конференций 2024/25.

А вот в основной этап Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. 36 участников этапа лиги будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).

Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

По итогам 8 раундов в ЛЧ 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд. Их победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будет традиционная сетка из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:

Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24

Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ

«Славия» Прага, «Копенгаген» и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в клубном рейтинге

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева