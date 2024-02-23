Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Специалисты предрекают горнякам 2-ю корзину следующей Лиги чемпионов
Эксперты из Football Rankings изученили ситуацию во всех национальных чемпионатах и обнародовали проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.
Специалисты предрекают донецкому «Шахтеру» место во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
Эксперты также видят киевское «Динамо» во 2-й корзине посева в основном раунде Лиги конференций 2024/25.
А вот в основной этап Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.
В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).
Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. 36 участников этапа лиги будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).
Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.
По итогам 8 раундов в ЛЧ 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд. Их победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будет традиционная сетка из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.
Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.
Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:
- Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
- Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
- «Славия» Прага, «Копенгаген» и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в клубном рейтинге
Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву
Украинец попал в топ-3 самых быстрых игроков мира