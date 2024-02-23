С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки
23 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей. Победители 1/16 финала были несеяными и встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Португальская Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, в 1/8 финала сыграет против команды Рейнджерс (Шотландия).
Фаворит турнира, английский Ливерпуль, встретится с клубом Спарта Прага (Чехия).
Противостояния состоят из двух матчей. Победители групп проведут ответные матчи дома. Если счет по итогам 180 минут игрового времени будет равным, команды продолжат сражаться в дополнительное время, независимо от того, сколько голов будет забито командами на чужом поле. Если и по итогам 30 дополнительных минут победитель не определится, будет назначена серия пенальти.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Победители 8 матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта. Для проигравших еврокубковый сезон 2023/24 завершится.
Лига Европы 2023/24
Жеребьевка 1/8 финала, 7 и 14 марта
- Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия)
- Марсель (Франция) – Вильярреал (Испания)
- Рома (Италия) – Брайтон (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)
- Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия)
- Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия)
- Милан (Италия) – Славия Прага (Чехия)
- Карабах (Азербайджан) – Байер (Германия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо
Наставник «сливочных» выпустит бельгийца, когда врачи дадут добро и сам голкипер попросит об этом