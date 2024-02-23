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Лига Европы
23 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:38
1470
1

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

23 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:38
1470
1
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
УЕФА

23 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей. Победители 1/16 финала были несеяными и встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью.

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Португальская Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, в 1/8 финала сыграет против команды Рейнджерс (Шотландия).

Фаворит турнира, английский Ливерпуль, встретится с клубом Спарта Прага (Чехия).

Противостояния состоят из двух матчей. Победители групп проведут ответные матчи дома. Если счет по итогам 180 минут игрового времени будет равным, команды продолжат сражаться в дополнительное время, независимо от того, сколько голов будет забито командами на чужом поле. Если и по итогам 30 дополнительных минут победитель не определится, будет назначена серия пенальти.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Победители 8 матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта. Для проигравших еврокубковый сезон 2023/24 завершится.

Лига Европы 2023/24

Жеребьевка 1/8 финала, 7 и 14 марта

  • Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия)
  • Марсель (Франция) – Вильярреал (Испания)
  • Рома (Италия) – Брайтон (Англия)
  • Бенфика (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия)
  • Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия)
  • Милан (Италия) – Славия Прага (Чехия)
  • Карабах (Азербайджан) – Байер (Германия)

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Источник Sport.ua
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