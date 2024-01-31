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31 января 2024, 07:55 | Обновлено 31 января 2024, 08:05
483
0

Ассист Зинченко из аута, автогол Сидорчука, первая победа Динамо на сборах

Главные новости за 30 января на Sport.ua

31 января 2024, 07:55 | Обновлено 31 января 2024, 08:05
483
0
Ассист Зинченко из аута, автогол Сидорчука, первая победа Динамо на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 января.

1A. Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
«Канониры» одержали победу со счетом 2:1

1B. ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема
Украинский защитник помог «Арсеналу» открыть счет

1C. ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
30 января «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 2:1

2A. Вестерло забил Серкль Брюгге 4 гола за 30 мин. Сидорчук отметился автоголом
Дебют матча 23-го тура получился для хозяев поля очень удачным

2B. ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло
Украинский полузащитник неудачно выбил мяч

3A. Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких

3B. Результативная ничья. Днепр-1 не сумел обыграть лидера чемпионата Болгарии
Товарищеская игра закончилась со счетом 2:2

4A. Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро

4B. Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Лидера «горняков» хочет арендовать «Ювентус»

5. Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея

6. Катастрофа во второй половине матча. Прометей проиграл Венеции
Слобожанці провалили третью четверть

7. Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон

8A. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Линце
Украинка и Анна-Лена Фридзам обыграли дуэт Хромачева / Колодзиева

8B. Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту
Катарина получила «баранку» в первом сете

9. Новые лица. Тинейджеры, которые прибудут покорять АПЛ летом
Их уже подписали, но пока отправили поднабраться опыта в аренду

10/ Металлист 1925 в одно окно подписал Юрченко и Гармаша. Это очень интересно
Скрипник не сможет оправдаться, что его кадровые пожелания не реализовали

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Источник Sport.ua
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