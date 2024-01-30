Новые лица. Тинейджеры, которые прибудут покорять АПЛ летом

Английская Премьер-лига – это своеобразный чемпионат-магнит не только для большинства болельщиков по всему миру, но и для многих молодых талантливых игроков. Попасть сюда – это мечта, воплотить которую в жизнь удается единицам.

Сегодня мы предлагаем поговорить о тех молодых футболистах в возрасте до 20 лет (тинейджерах), которые перед началом или по ходу текущего сезона были приобретены клубами АПЛ, но шанс покорить эту лигу получат лишь ближайшим летом. Сейчас они набираются опыта в других клубах на правах аренды, но вскоре, вероятно, мы получим возможность увидеть их на полях стадионов команд Премьер-лиги…

Коста Неделькович

Возраст: 18 лет

Гражданство: Сербия

Клуб: «Црвена Звезда» (аренда из «Астон Виллы»)

18-летний правый защитник Коста Неделькович является воспитанником академии «Црвены Звезды» и одним из наиболее интересных талантов своего возраста в сербском футболе. К своим весьма юным годам футболист имеет на счету уже четыре поединка в основной сетке Лиги чемпионов и под два десятка матчей за первую команду «Црвены Звезды».

В конце декабря минувшего года СМИ со ссылкой на главного тренера «Партизана» Игора Дуляя, который в прошлом играл за «Шахтер», писали, что Коста Неделькович якобы находился в шорт-листе спортивного директора «горняков» Дарио Срны. Однако подписать талантливого защитника действующему чемпиону Украины не удалось, а вот английской «Астон Вилле» в этом вопросе повезло больше.

22 января нынешнего года «львы» из Бирмингема объявили о покупке Недельковича за нераскрытую сумму. По неофициальной информации подписание сербского таланта обошлось «Астон Вилле» в 7,5 миллионов евро – более чем солидная сумма, когда речь заходит о 18-летнем игроке без опыта выступлений в топ-лигах и который пока даже не провел ни одного матча за национальную сборную своей страны.

Подписав Недельковича, в «Астон Вилле» согласились оставить этого игрока в «Црвене Звезде» до конца текущего сезона на условиях аренды. Очевидно, такое решение выглядит наиболее правильным для всех сторон: оно позволит тренерскому штабу и менеджменту «львов» лучше понять, как и где им предстоит использовать Недельковича, а самому сербу – планомерно подготовиться к переезду на Туманный Альбион, уйдя от необходимости быстро доказывать свою состоятельность по ходу сезона и нарываться на существенный пласт критики в случае неспособности оказаться эффективным конкурентом для куда более опытного Мэтти Кэша.

Адриан Мазилу

Возраст: 18 лет

Гражданство: Румыния

Клуб: «Витесс» (аренда из «Брайтона»)

brightonandhovealbion.com. Адриан Мазилу

18-летний правый вингер Адриан Мазилу является воспитанником румынской «Академии имени Георге Хаджи». Оттуда он летом 2022 года перебрался в «Фарул», мажоритарным акционером которого является сам Георге Хаджи, а в начале января 2024-го перешел в «Брайтон». О достижении договоренности по трансферу Мазилу «чайки» объявили еще в июле минувшего года, однако официально сделка состоялась только после достижения футболистом совершеннолетия.

В «Брайтоне» предпочли не разглашать сумму, в которую им обошелся трансфер Мазилу, но по неофициальным данным она вполне адекватная и составляет 3 миллиона евро. Поговаривают, что главный наставник «чаек» Роберто Де Дзерби, которого хорошо помнят в Украине по работе с «Шахтером», очень высоко оценил талант и способности Мазилу и хотел видеть талантливого вингера в своей команде.

Впрочем, после завершения трансфера Мазилу в январе нынешнего года «Брайтон» решил не оставлять румына в первой или резервной команде клуба, а отправил Адриана набираться опыта в аренду в нидерландский «Витесс».

Технический директор «Брайтона» Дэвид Вейр так прокомментировал этот трансфер: «Мы следим за Адрианом, он хорошо показал себя в Румынии. Теперь у него есть новый вызов с «Витессом» в новой лиге и в новой среде, и мы продолжим внимательно следить за его прогрессом».

Отметим, что Мазилу пока не имеет на своем счету матчей в национальной сборной Румынии, зато к 18 годам сыграл 46 поединков за «Фарул» (9 голов, 4 ассиста), в том числе два – в рамках квалификации Лиги чемпионов и шесть – в квалификации Лиги конференций.

Анжело Габриэл

Возраст: 19 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Страсбург» (аренда из «Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Анжело Габриэл

Молодого воспитанника «Сантоса» Анжело Габриэла «Челси» подписал летом минувшего года за 15 миллионов евро. «Синие» оформили с футболистом долгосрочный контракт на шесть лет, а спустя несколько недель отправили талантливого бразильского вингера набираться опыта в аренду во французский «Страсбург», который де-факто является фарм-клубом лондонцев и еще одним футбольным активом американских инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

Примечательно, что к своим 19 годам Анжело Габриэл имеет колоссальный опыт матчей на профессиональном уровне. В бразильской Серии А этот вингер дебютировал когда ему было всего-то 15 лет 10 месяцев и 4 дня, и на момент отъезда в Европу провел за «Сантос» в рамках всех соревнований 129 поединков (5 голов и 10 ассистов). Также футболист вызывался в расположение юношеских сборных Бразилии, но за главную команду «селесао» пока так и не дебютировал.

Подписание Анжело Габриэла прекрасно вписывается в концепцию нынешних собственников «Челси», которые делают ставку на молодых, а порой и вовсе юных, талантов, которые имеют потенциал для существенного прогресса в ближайшем будущем. Чтобы помочь бразильскому вингеру поскорее адаптироваться к европейскому футболу и развить свой прогресс, Анжело и был отправлен в «Страсбург», где весьма регулярно появляется на поле, хотя и является пока лишь футболистом ротации.

Сложно сказать, видят ли боссы «Челси» для Анжело Габриэла какие-то явные перспективы в сезоне-2024/25 на уровне Премьер-лиги, или же бразильца опять предпочтут отправить куда-то в аренду, но в целом воспитанник «Сантоса» – это солидная инвестиция со стороны Тодда Боэли, а это значит, что шанс проявить себя вингер рано или поздно в Лондоне, но получит.

Янкуба Минте

Возраст: 19 лет

Гражданство: Гамбия

Клуб: «Фейеноорд» (аренда из «Ньюкасла»)

nufc.co.uk. Янкуба Минте

Янкуба Минте, действующий на позиции вингера, родился и вырос в Гамбии, где и играл в футбол вплоть до лета 2022 года. Именно тогда африканец перебрался в датский «Оденсе», где всего за несколько месяцев в молодежной команде показал высокий уровень и сумел дебютировать за профессионалов в тамошней Суперлиге, причем в поединке против «Копенгагена». Минте вышел на замену на 83-й минуте при счете 1:1, а спустя три минуты забил мяч и принес «Оденсе» победу – 2:1. После того Янкуба сыграл за датчан еще восемь матчей в Суперлиге-2022/23 и отличился четырьмя результативными действиями, благодаря чему попал «на карандаш» скаутам многих клубов Европы.

Летом минувшего года трансферную борьбу за Минте выиграл «Ньюкасл», которому пришлось раскошелиться аж на 8 миллионов евро. Что правда, «сороки» сразу же отпустили гамбийца в аренду в «Фейеноорд» с прицелом на то, что вингер получил возможность дебютировать в Лиге чемпионов. И эта ставка сыграла – Минте сыграл за роттердамцев четыре поединка на групповой стадии, отличившись одним забитым мячом.

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшворт, которого в Британии считают специалистом топ-уровня и сейчас активно сватают в «Манчестер Юнайтед», очень лестно отозвался о способностях Минте, подчеркнув, что этот трансфер является воплощением философии клуба, в которой ставка делается и на развитие молодых талантов.

«Мы очень рады пригласить в «Ньюкасл» игрока с таким высоким потенциалом как у Минте. Он очень хорошо провел свой первый полный сезон в Дании, и впереди у него многообещающая карьера. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним на этом захватывающем этапе его развития, и мы рады видеть, как он выступает и прогрессирует. «Фейеноорд» – это клуб, который также имеет хорошие показатели развития. Помимо поддержки основной команды футболистами здесь и сейчас, у нас есть четкая философия инвестирования в новых талантов, и мы хотим предоставить Минте такой путь, который поможет выстроить и поддерживать долгосрочный успех», – заявил Эшворт.

В целом 19-летний Минте в «Фейеноорде» демонстрирует приятный прогресс, и на текущий момент имеет в активе 4 гола и 2 ассиста в 18 матчах. Учитывая то обстоятельство, что в основном Янкуба используется в Роттердаме как игрок ротации и не проводит полные матчи, это достойные показатели, которые доказывают, что скауты «Ньюкасла» отыскали в Дании весьма интересного футболиста, способного в перспективе оказаться полезным и для «сорок» в АПЛ.

Клаудио Эчеверри

Возраст: 18 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Ривер Плейт» (аренда из «Манчестер Сити»)

mancity.com. Клаудио Эчеверри

Сразу оговоримся, что Клаудио Эчеверри не совсем подходит под изначальные критерии нашего сегодняшнего материала, но лишь потому, что его переезд в АПЛ состоится, скорее всего, только через год – в январе 2025-го. Но не исключено, что летом планы могут поменяться, а потому не упомянуть про свежий трансфер пока еще неизвестного для Англии тинейджера в «Манчестер Сити» мы просто не имеем права.

Эчеверри является воспитанником академии «Ривер Плейта», из которого 25 января официально перебрался в «Манчестер Сити», получив контракт до июня 2028 года. По неофициальной информации, за этого центрального атакующего полузащитника «горожане» заплатили 14,5 миллионов евро. Однако англичане согласились сразу же вернуть Клаудио обратно в «Ривер Плейт» на правах годичной аренды.

На чемпионате мира U-17, который состоялся в ноябре-декабре минувшего года, Эчеверри был капитаном сборной Аргентины. «Бело-голубые» на турнире дошли до полуфинала, где сыграли вничью с Германией (3:3), но вылетели от европейцев в серии пенальти, причем Клаудио не реализовал свой удар. В поединке за третье место Аргентина U-17 не смогла найти должный уровень мотивации, и проиграла сверстникам из Мали (0:3). Несмотря на это, Эчеверри занял третье место при определении лучшего игрока турнира, а еще – стал вторым в списке лучших голеадоров, наколотив в ворота соперников 5 мячей.

В целом это очень техничный и креативный футболист, однако на взрослом уровне Клаудио пока выглядит не так ярко, как среди сверстников. Что правда, даже в элитарном дивизионе аргентинского футбола средний показатель обводок у этого игрока составляет 8,9 (42% – успешные), единоборств – 29,8 (55% – выигранные), а общего количества действий на поле – 80,3 (69% – успешные), и эти цифры наверняка вдохновляли селекционеров «Манчестер Сити», когда те формировали отчеты по хавбеку для клубного руководства.