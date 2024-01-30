Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новые лица. Тинейджеры, которые прибудут покорять АПЛ летом
Англия
30 января 2024, 15:50 |
820
0

Новые лица. Тинейджеры, которые прибудут покорять АПЛ летом

Их уже подписали, но пока отправили поднабраться опыта в аренду…

30 января 2024, 15:50 |
820
0
Новые лица. Тинейджеры, которые прибудут покорять АПЛ летом
avfc.co.uk. Коста Неделькович (слева)

Английская Премьер-лига – это своеобразный чемпионат-магнит не только для большинства болельщиков по всему миру, но и для многих молодых талантливых игроков. Попасть сюда – это мечта, воплотить которую в жизнь удается единицам.

Сегодня мы предлагаем поговорить о тех молодых футболистах в возрасте до 20 лет (тинейджерах), которые перед началом или по ходу текущего сезона были приобретены клубами АПЛ, но шанс покорить эту лигу получат лишь ближайшим летом. Сейчас они набираются опыта в других клубах на правах аренды, но вскоре, вероятно, мы получим возможность увидеть их на полях стадионов команд Премьер-лиги…

Коста Неделькович

Возраст: 18 лет
Гражданство: Сербия
Клуб: «Црвена Звезда» (аренда из «Астон Виллы»)

18-летний правый защитник Коста Неделькович является воспитанником академии «Црвены Звезды» и одним из наиболее интересных талантов своего возраста в сербском футболе. К своим весьма юным годам футболист имеет на счету уже четыре поединка в основной сетке Лиги чемпионов и под два десятка матчей за первую команду «Црвены Звезды».

В конце декабря минувшего года СМИ со ссылкой на главного тренера «Партизана» Игора Дуляя, который в прошлом играл за «Шахтер», писали, что Коста Неделькович якобы находился в шорт-листе спортивного директора «горняков» Дарио Срны. Однако подписать талантливого защитника действующему чемпиону Украины не удалось, а вот английской «Астон Вилле» в этом вопросе повезло больше.

22 января нынешнего года «львы» из Бирмингема объявили о покупке Недельковича за нераскрытую сумму. По неофициальной информации подписание сербского таланта обошлось «Астон Вилле» в 7,5 миллионов евро – более чем солидная сумма, когда речь заходит о 18-летнем игроке без опыта выступлений в топ-лигах и который пока даже не провел ни одного матча за национальную сборную своей страны.

Подписав Недельковича, в «Астон Вилле» согласились оставить этого игрока в «Црвене Звезде» до конца текущего сезона на условиях аренды. Очевидно, такое решение выглядит наиболее правильным для всех сторон: оно позволит тренерскому штабу и менеджменту «львов» лучше понять, как и где им предстоит использовать Недельковича, а самому сербу – планомерно подготовиться к переезду на Туманный Альбион, уйдя от необходимости быстро доказывать свою состоятельность по ходу сезона и нарываться на существенный пласт критики в случае неспособности оказаться эффективным конкурентом для куда более опытного Мэтти Кэша.

Адриан Мазилу

Возраст: 18 лет
Гражданство: Румыния
Клуб: «Витесс» (аренда из «Брайтона»)

brightonandhovealbion.com. Адриан Мазилу

18-летний правый вингер Адриан Мазилу является воспитанником румынской «Академии имени Георге Хаджи». Оттуда он летом 2022 года перебрался в «Фарул», мажоритарным акционером которого является сам Георге Хаджи, а в начале января 2024-го перешел в «Брайтон». О достижении договоренности по трансферу Мазилу «чайки» объявили еще в июле минувшего года, однако официально сделка состоялась только после достижения футболистом совершеннолетия.

В «Брайтоне» предпочли не разглашать сумму, в которую им обошелся трансфер Мазилу, но по неофициальным данным она вполне адекватная и составляет 3 миллиона евро. Поговаривают, что главный наставник «чаек» Роберто Де Дзерби, которого хорошо помнят в Украине по работе с «Шахтером», очень высоко оценил талант и способности Мазилу и хотел видеть талантливого вингера в своей команде.

Впрочем, после завершения трансфера Мазилу в январе нынешнего года «Брайтон» решил не оставлять румына в первой или резервной команде клуба, а отправил Адриана набираться опыта в аренду в нидерландский «Витесс».

Технический директор «Брайтона» Дэвид Вейр так прокомментировал этот трансфер: «Мы следим за Адрианом, он хорошо показал себя в Румынии. Теперь у него есть новый вызов с «Витессом» в новой лиге и в новой среде, и мы продолжим внимательно следить за его прогрессом».

Отметим, что Мазилу пока не имеет на своем счету матчей в национальной сборной Румынии, зато к 18 годам сыграл 46 поединков за «Фарул» (9 голов, 4 ассиста), в том числе два – в рамках квалификации Лиги чемпионов и шесть – в квалификации Лиги конференций.

Анжело Габриэл

Возраст: 19 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: «Страсбург» (аренда из «Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Анжело Габриэл

Молодого воспитанника «Сантоса» Анжело Габриэла «Челси» подписал летом минувшего года за 15 миллионов евро. «Синие» оформили с футболистом долгосрочный контракт на шесть лет, а спустя несколько недель отправили талантливого бразильского вингера набираться опыта в аренду во французский «Страсбург», который де-факто является фарм-клубом лондонцев и еще одним футбольным активом американских инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

Примечательно, что к своим 19 годам Анжело Габриэл имеет колоссальный опыт матчей на профессиональном уровне. В бразильской Серии А этот вингер дебютировал когда ему было всего-то 15 лет 10 месяцев и 4 дня, и на момент отъезда в Европу провел за «Сантос» в рамках всех соревнований 129 поединков (5 голов и 10 ассистов). Также футболист вызывался в расположение юношеских сборных Бразилии, но за главную команду «селесао» пока так и не дебютировал.

Подписание Анжело Габриэла прекрасно вписывается в концепцию нынешних собственников «Челси», которые делают ставку на молодых, а порой и вовсе юных, талантов, которые имеют потенциал для существенного прогресса в ближайшем будущем. Чтобы помочь бразильскому вингеру поскорее адаптироваться к европейскому футболу и развить свой прогресс, Анжело и был отправлен в «Страсбург», где весьма регулярно появляется на поле, хотя и является пока лишь футболистом ротации.

Сложно сказать, видят ли боссы «Челси» для Анжело Габриэла какие-то явные перспективы в сезоне-2024/25 на уровне Премьер-лиги, или же бразильца опять предпочтут отправить куда-то в аренду, но в целом воспитанник «Сантоса» – это солидная инвестиция со стороны Тодда Боэли, а это значит, что шанс проявить себя вингер рано или поздно в Лондоне, но получит.

Янкуба Минте

Возраст: 19 лет
Гражданство: Гамбия
Клуб: «Фейеноорд» (аренда из «Ньюкасла»)

nufc.co.uk. Янкуба Минте

Янкуба Минте, действующий на позиции вингера, родился и вырос в Гамбии, где и играл в футбол вплоть до лета 2022 года. Именно тогда африканец перебрался в датский «Оденсе», где всего за несколько месяцев в молодежной команде показал высокий уровень и сумел дебютировать за профессионалов в тамошней Суперлиге, причем в поединке против «Копенгагена». Минте вышел на замену на 83-й минуте при счете 1:1, а спустя три минуты забил мяч и принес «Оденсе» победу – 2:1. После того Янкуба сыграл за датчан еще восемь матчей в Суперлиге-2022/23 и отличился четырьмя результативными действиями, благодаря чему попал «на карандаш» скаутам многих клубов Европы.

Летом минувшего года трансферную борьбу за Минте выиграл «Ньюкасл», которому пришлось раскошелиться аж на 8 миллионов евро. Что правда, «сороки» сразу же отпустили гамбийца в аренду в «Фейеноорд» с прицелом на то, что вингер получил возможность дебютировать в Лиге чемпионов. И эта ставка сыграла – Минте сыграл за роттердамцев четыре поединка на групповой стадии, отличившись одним забитым мячом.

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшворт, которого в Британии считают специалистом топ-уровня и сейчас активно сватают в «Манчестер Юнайтед», очень лестно отозвался о способностях Минте, подчеркнув, что этот трансфер является воплощением философии клуба, в которой ставка делается и на развитие молодых талантов.

«Мы очень рады пригласить в «Ньюкасл» игрока с таким высоким потенциалом как у Минте. Он очень хорошо провел свой первый полный сезон в Дании, и впереди у него многообещающая карьера. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним на этом захватывающем этапе его развития, и мы рады видеть, как он выступает и прогрессирует. «Фейеноорд» – это клуб, который также имеет хорошие показатели развития. Помимо поддержки основной команды футболистами здесь и сейчас, у нас есть четкая философия инвестирования в новых талантов, и мы хотим предоставить Минте такой путь, который поможет выстроить и поддерживать долгосрочный успех», – заявил Эшворт.

В целом 19-летний Минте в «Фейеноорде» демонстрирует приятный прогресс, и на текущий момент имеет в активе 4 гола и 2 ассиста в 18 матчах. Учитывая то обстоятельство, что в основном Янкуба используется в Роттердаме как игрок ротации и не проводит полные матчи, это достойные показатели, которые доказывают, что скауты «Ньюкасла» отыскали в Дании весьма интересного футболиста, способного в перспективе оказаться полезным и для «сорок» в АПЛ.

Клаудио Эчеверри

Возраст: 18 лет
Гражданство: Аргентина
Клуб: «Ривер Плейт» (аренда из «Манчестер Сити»)

mancity.com. Клаудио Эчеверри

Сразу оговоримся, что Клаудио Эчеверри не совсем подходит под изначальные критерии нашего сегодняшнего материала, но лишь потому, что его переезд в АПЛ состоится, скорее всего, только через год – в январе 2025-го. Но не исключено, что летом планы могут поменяться, а потому не упомянуть про свежий трансфер пока еще неизвестного для Англии тинейджера в «Манчестер Сити» мы просто не имеем права.

Эчеверри является воспитанником академии «Ривер Плейта», из которого 25 января официально перебрался в «Манчестер Сити», получив контракт до июня 2028 года. По неофициальной информации, за этого центрального атакующего полузащитника «горожане» заплатили 14,5 миллионов евро. Однако англичане согласились сразу же вернуть Клаудио обратно в «Ривер Плейт» на правах годичной аренды.

На чемпионате мира U-17, который состоялся в ноябре-декабре минувшего года, Эчеверри был капитаном сборной Аргентины. «Бело-голубые» на турнире дошли до полуфинала, где сыграли вничью с Германией (3:3), но вылетели от европейцев в серии пенальти, причем Клаудио не реализовал свой удар. В поединке за третье место Аргентина U-17 не смогла найти должный уровень мотивации, и проиграла сверстникам из Мали (0:3). Несмотря на это, Эчеверри занял третье место при определении лучшего игрока турнира, а еще – стал вторым в списке лучших голеадоров, наколотив в ворота соперников 5 мячей.

В целом это очень техничный и креативный футболист, однако на взрослом уровне Клаудио пока выглядит не так ярко, как среди сверстников. Что правда, даже в элитарном дивизионе аргентинского футбола средний показатель обводок у этого игрока составляет 8,9 (42% – успешные), единоборств – 29,8 (55% – выигранные), а общего количества действий на поле – 80,3 (69% – успешные), и эти цифры наверняка вдохновляли селекционеров «Манчестер Сити», когда те формировали отчеты по хавбеку для клубного руководства.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. 18-летний аргентинец подписал контракт с Манчестер Сити
«Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике
Романо: Ман Сити приобрел атакующего хавбека из клуба Ривер Плейт
статьи эксклюзив Клаудио Эчеверри
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Футбол | 29 января 2024, 22:55 10
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору

Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча

Бокс и футбол. Megogo назвал топ-10 самым популярных событий года
Футбол | 30 января 2024, 15:31 0
Бокс и футбол. Megogo назвал топ-10 самым популярных событий года
Бокс и футбол. Megogo назвал топ-10 самым популярных событий года

Только бой Усика смог потеснить футбол

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
В WBO санкционирован титульный бой Беринчика
Бокс | 30.01.2024, 09:19
В WBO санкционирован титульный бой Беринчика
В WBO санкционирован титульный бой Беринчика
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Футбол | 29.01.2024, 20:58
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
28.01.2024, 23:23
Другие виды
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
28.01.2024, 22:12 1
Футбол
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 8
Футбол
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
29.01.2024, 11:25 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем