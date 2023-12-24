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Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 08:28 |
265
0

Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере трех футболистов из Сербии

Игроки попали в список Дарио Срны

24 декабря 2023, 08:28 |
265
0
Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере трех футболистов из Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Салданья

Главный тренер сербского «Партизана» Игорь Дуляй рассказал, что донецкий «Шахтер» проявляет интерес к бразильскому форварду команды Матеусу Салданьи и полузащитнику Кристиану Беличу.

Игорь Дуляй сообщил, что двух игроков будет непросто удержать, поскольку от поступающих предложений будет трудно отказаться. Сообщается, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна лично присутствовал на матче «Партизана» и «Црвены Звезды» и наблюдал с трибун в Сербии за Кристианом Беличем и Салданьей. Кроме этого в список Срны попал защитник «Звезды» Коста Неделькович.

Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» может досрочно покинуть хорватский клуб.

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Источник Дневник
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