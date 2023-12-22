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  4. Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 19:41 |
1591
1

Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб

Александр Драмбаев не оправдывает ожидания руководства «Осиека»

22 декабря 2023, 19:41 |
1591
1
Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб
ФК Осиек. Александр Драмбаев

22-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который выступает на правах аренды за «Осиек», может досрочно покинуть хорватскую команду.

Об этом сообщает FootBoom. По информации источника, украинец не оправдывает ожидания руководство клуба и тренерский штаб больше на него не рассчитывает.

Если зимой «Осиеку» удастся подписать другого левого защитника, то арендное соглашение Драмбаева будет разорвано.

Александр должен был играть за «Осиек» до конца сезона 2023/24. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с «Шахтером». У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.

В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков. Голевыми действиями не отличился.

8 ноября Александр Драмбаев женился на своей девушке Александре.

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Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины
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Александр Драмбаев Осиек Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Footboom
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Комментарии 1
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avk2307
Вот опять же.
Гармаш в лучшей ситуации.... Его ДК отпустили и он до июня 2024 на контракте в Осиеке.
Драмбаев должен думать куда податься.... или вернуться в Шахтер.
А Гармаш или свободный агент или будет получать деньги по контракту. А там Колос и уважение в УПЛ
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