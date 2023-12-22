Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб

22-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который выступает на правах аренды за «Осиек», может досрочно покинуть хорватскую команду.

Об этом сообщает FootBoom. По информации источника, украинец не оправдывает ожидания руководство клуба и тренерский штаб больше на него не рассчитывает.

Если зимой «Осиеку» удастся подписать другого левого защитника, то арендное соглашение Драмбаева будет разорвано.

Александр должен был играть за «Осиек» до конца сезона 2023/24. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с «Шахтером». У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.

В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков. Голевыми действиями не отличился.

8 ноября Александр Драмбаев женился на своей девушке Александре.