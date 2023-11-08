ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Александр Драмбаев и его девушка Александра сыграли скромную свадьбу
22-летний украинский футболист донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев женился.
Об этом пара сообщила в своем Instagram. Жену Драмбаева зовут Александра.
«Чуть больше, чем год спустя 💍🤍
Без родных, без гостей, без дома рядом. Без праздничного платья / костюма и без смены фамилии. Наши родные убили бы нас за такую 2-дневную подготовку! 🙊 В попытках назначать встречу в посольстве 3 месяца, ехав 200 км/час чтобы просто на нее успеть вовремя…
А еще, наши семьи снова узнают об этом почти последними 😂❤️ просто мы любим «немного» ошеломлять)
PS. Предупреждая этот вопрос, Да! мы носим на левых!💍», – написали Александр и Александра.
Предложение Драмбаев сделал в октябре 2022 года.
Сейчас Александра выступает на правах аренды за хорватский «Осиек».
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
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