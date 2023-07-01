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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 17:24 | Обновлено 01 июля 2023, 17:28
531
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал защитника в аренду в Хорватию

Александр Драмбаев будет выступать за «Осиек»

01 июля 2023, 17:24 | Обновлено 01 июля 2023, 17:28
531
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал защитника в аренду в Хорватию
ФК Осиек. Александр Драмбаев

Хорватский «Осиек» официально сообщил о подписании левого защитника донецкого «Шахтера» Александра Драмбаева. 22-летний украинец перешел на правах аренды на сезон 2023/2023.

Сезон 2022/2023 Драмбаев провел в аренде в бельгийском «Зульте-Варегем». На его счету 1 гол и 1 ассист в 25 матчах во всех турнирах.

Отметим, что контракт Драмбаева с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.

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