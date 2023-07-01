ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал защитника в аренду в Хорватию

Хорватский «Осиек» официально сообщил о подписании левого защитника донецкого «Шахтера» Александра Драмбаева. 22-летний украинец перешел на правах аренды на сезон 2023/2023.

Сезон 2022/2023 Драмбаев провел в аренде в бельгийском «Зульте-Варегем». На его счету 1 гол и 1 ассист в 25 матчах во всех турнирах.

Отметим, что контракт Драмбаева с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.