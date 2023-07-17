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Англия
17 июля 2023, 13:56 | Обновлено 17 июля 2023, 14:09
286
0

Челси подписал 18-летнего форварда бразильского Сантоса

«Синие» получили права на Анжело Габриэла

17 июля 2023, 13:56 | Обновлено 17 июля 2023, 14:09
286
0
Челси подписал 18-летнего форварда бразильского Сантоса
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий бразильского клуба «Сантос» Анжело Габриэл стал игроком лондонского «Челси».

Сообщается, что «пенсионеры» подписали с 18-летним игроком долгосрочный контракт. Его условия не разглашаются.

В СМИ сообщалось, что «Челси» должен подписать с Анжело пятилетний договор, заплатив за трансфер игрока 15 млн евро.

Анжело Габриэл является самым молодым игроком чемпионата Бразилии. Он дебютировал за «Сантос» в матче с «Флуминенсе» в возрасте 15 лет 308 дней.

В минувшем сезоне Габриэл провел за «Сантос» 21 матч, забил два гола.

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Источник ФК Челси
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