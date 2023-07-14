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Англия
14 июля 2023, 09:48 | Обновлено 14 июля 2023, 09:54
429
0

Челси готов начать борьбу за Неймара. Известно условие

Лондонскому клубу интересен нападающий «ПСЖ»

14 июля 2023, 09:48 | Обновлено 14 июля 2023, 09:54
429
0
Челси готов начать борьбу за Неймара. Известно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У лондонского «Челси» бразильский форвард «ПСЖ» Неймар значится как потенциальная трансферная цель на нынешнее летнее межсезонье.

Сообщается, что «пенсионеры» готовы подписать 31-летнего игрока, если тот заявит о желании уйти из парижского клуба. В самом «ПСЖ», как известно, еще не определились с судьбой бразильца.

В настоящий момент Неймар завершает восстановление после травмы.

В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.

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Источник Le Parisien
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