Челси готов начать борьбу за Неймара. Известно условие

У лондонского «Челси» бразильский форвард «ПСЖ» Неймар значится как потенциальная трансферная цель на нынешнее летнее межсезонье.

Сообщается, что «пенсионеры» готовы подписать 31-летнего игрока, если тот заявит о желании уйти из парижского клуба. В самом «ПСЖ», как известно, еще не определились с судьбой бразильца.

В настоящий момент Неймар завершает восстановление после травмы.

В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.