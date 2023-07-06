Отличился по-плохому. Неймар подрался в Рио-де-Жанейро

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар стал участником стычки в одном из ночных клубов Бразилии.

Сообщается, что 31-летний уроженец Сан-Паулу был замешан в ссоре в ночном клубе в Рио-де-Жанейро. Он с каким-то мужчиной толкался и кричал. В конфликт были вынуждены вмешаться охранники клуба.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Рио-де-Жанейро наложила штраф на Неймара.