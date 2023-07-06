Франция06 июля 2023, 03:53 | Обновлено 06 июля 2023, 03:55
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Отличился по-плохому. Неймар подрался в Рио-де-Жанейро
Бразилец начудил в ночном клубе
06 июля 2023, 03:53 | Обновлено 06 июля 2023, 03:55
162
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Нападающий французского «ПСЖ» Неймар стал участником стычки в одном из ночных клубов Бразилии.
Сообщается, что 31-летний уроженец Сан-Паулу был замешан в ссоре в ночном клубе в Рио-де-Жанейро. Он с каким-то мужчиной толкался и кричал. В конфликт были вынуждены вмешаться охранники клуба.
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Рио-де-Жанейро наложила штраф на Неймара.
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