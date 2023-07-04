Прокуратура Рио-де-Жанейро наложила штраф на Неймара
Нападающий понес наказание за нарушение правил охраны природы
Прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала форdарда парижского клуба «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара за нарушение природоохранных правил.
31-летний игрок заплатит 3,3 млн долларов (16 млн бразильских реалов). Причина – истребление растительность и облагораживание пруда на территории своего дома, который находится на побережье Коста-Верде в Рио-де-Жанейро.
Следствием было установлено, что Неймар все это сделал без соответствующего разрешения.
У Неймара есть право подать апелляцию на решение суда в течение 20 дней. В случае, если футболист сделает это и его апелляция не будет принята, Неймару придется заплатить штраф.
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