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Бразилия
04 июля 2023, 10:09 | Обновлено 04 июля 2023, 10:18
319
0

Прокуратура Рио-де-Жанейро наложила штраф на Неймара

Нападающий понес наказание за нарушение правил охраны природы

04 июля 2023, 10:09 | Обновлено 04 июля 2023, 10:18
319
0
Прокуратура Рио-де-Жанейро наложила штраф на Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала форdарда парижского клуба «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара за нарушение природоохранных правил.

31-летний игрок заплатит 3,3 млн долларов (16 млн бразильских реалов). Причина – истребление растительность и облагораживание пруда на территории своего дома, который находится на побережье Коста-Верде в Рио-де-Жанейро.

Следствием было установлено, что Неймар все это сделал без соответствующего разрешения.

У Неймара есть право подать апелляцию на решение суда в течение 20 дней. В случае, если футболист сделает это и его апелляция не будет принята, Неймару придется заплатить штраф.

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Неймар прокуратура
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