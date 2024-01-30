Вестерло забил Серкль Брюгге 4 гола за 30 мин. Сидорчук отметился автоголом
Дебют матча 23-го тура получился для хозяев поля очень удачным
В поединке 23-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Серкль Брюгге со счетом 4:2.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» и провел на поле весь матч.
Дебют получился для хозяев очень удачным – 4 мяча были забиты за 30 минут. При счете 4:0 Сидорчук отметился автоголом.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Автогол Сидорчука
Вестерло вошел в топ-10 чемпионата, набрав 25 очков после 23 матчей.
Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 30 января
Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2
Голы: Йоу, 7, 19, Гауторп Мадсен, 22, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (автогол), Назиньо, 90+4
Брюгге – Кортрейк – 3:3
Голы: Цинкернагель, 16, Мехеле, 77, Тиаго, 86 – Афолаб, 53, Бруно, 68, Сек, 90+7
Турнирная таблица
События матча
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