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Чемпионат Бельгии
Вестерло
30.01.2024 21:30 – FT 4 : 2
Серкль Брюгге
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Бельгия
30 января 2024, 23:59 | Обновлено 31 января 2024, 00:15
258
0

Вестерло забил Серкль Брюгге 4 гола за 30 мин. Сидорчук отметился автоголом

Дебют матча 23-го тура получился для хозяев поля очень удачным

30 января 2024, 23:59 | Обновлено 31 января 2024, 00:15
258
0
Вестерло забил Серкль Брюгге 4 гола за 30 мин. Сидорчук отметился автоголом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​В поединке 23-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Серкль Брюгге со счетом 4:2.

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» и провел на поле весь матч.

Дебют получился для хозяев очень удачным – 4 мяча были забиты за 30 минут. При счете 4:0 Сидорчук отметился автоголом.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Автогол Сидорчука

Вестерло вошел в топ-10 чемпионата, набрав 25 очков после 23 матчей.

Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 30 января

Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2

Голы: Йоу, 7, 19, Гауторп Мадсен, 22, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (автогол), Назиньо, 90+4

Брюгге – Кортрейк – 3:3

Голы: Цинкернагель, 16, Мехеле, 77, Тиаго, 86 – Афолаб, 53, Бруно, 68, Сек, 90+7

Турнирная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Назинью (Серкль Брюгге).
69’
Tuur Rommens (Вестерло) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Автогол забил Сергей Сидорчук (Вестерло).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Вестерло).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Гриффин Яу (Вестерло).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Гриффин Яу (Вестерло).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гриффин Яу (Вестерло).
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Источник Sport.ua
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