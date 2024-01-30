Сегодня, 30 января 2024 года, проходит матч 23-го тура чемпионата Бельгии между «Вестерло» и «Серкль Брюгге». Счет после первого тайма – 4:1 в пользу хозяев поля.

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Единственный гол гостей забил украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук. После передачи с фланга 32-летний футболист пытался перехватить мяч, но в итоге неудачно, но эффектно выбил его в собственные ворота.

ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло