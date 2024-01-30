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  4. ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло
Бельгия
30 января 2024, 22:21 |
1445
2

ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло

Украинский полузащитник неудачно выбил мяч

30 января 2024, 22:21 |
1445
2
ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января 2024 года, проходит матч 23-го тура чемпионата Бельгии между «Вестерло» и «Серкль Брюгге». Счет после первого тайма – 4:1 в пользу хозяев поля.

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Единственный гол гостей забил украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук. После передачи с фланга 32-летний футболист пытался перехватить мяч, но в итоге неудачно, но эффектно выбил его в собственные ворота.

ВИДЕО. Сидорчук отметился эффектным автоголом за Вестерло

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Серкль Брюгге видео голов и обзор автогол
Источник Sport.ua
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Octopus
Мастерство не пропьешь!
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Kamon
Ребров его как всегда вызовет в сборную 
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-2
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