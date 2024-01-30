Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Серкль Брюгге
Встреча чемпионата Бельгии начнется 30 января в 21:30 по киевскому времени
Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.
В поединке 23-го тура Вестерло дома играет против Серкль Брюгге.
Встреча начнется 30 января в 21:30 по киевскому времени.
Вестерло находится на 11-й позиции среди 16 команд, имея в активе 22 очка после 22 матчей.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Стартовые составы на матч Вестерло – Серкль Брюгге
De startende XI Kemphanen voor vanavond! #WESCER pic.twitter.com/m65jJRQAvI— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) January 30, 2024
𝐋𝐢𝐧𝐞𝐮𝐩 ➤ Jonas Lietaert voor 't eerst in de basis in de #JPL!— Cercle Brugge (@cercleofficial) January 30, 2024
🆇🅸: Warleson, Utkus, Daland, Lietaert, Lemaréchal, Minda, De Wilde, Van Der Bruggen, Denkey, Nazinho & Somers. 🟢⚫️ #WESCER pic.twitter.com/0DODjZc9rN
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