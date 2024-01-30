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Чемпионат Бельгии
Вестерло
30.01.2024 21:30 – 21 2 : 0
Серкль Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
30 января 2024, 21:23 | Обновлено 30 января 2024, 21:28
33
0

Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Серкль Брюгге

Встреча чемпионата Бельгии начнется 30 января в 21:30 по киевскому времени

30 января 2024, 21:23 | Обновлено 30 января 2024, 21:28
33
0
Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Серкль Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 23-го тура Вестерло дома играет против Серкль Брюгге.

Встреча начнется 30 января в 21:30 по киевскому времени.

Вестерло находится на 11-й позиции среди 16 команд, имея в активе 22 очка после 22 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Стартовые составы на матч Вестерло – Серкль Брюгге

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы Серкль Брюгге
Источник Sport.ua
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