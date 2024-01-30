Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Серкль Брюгге

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 23-го тура Вестерло дома играет против Серкль Брюгге.

Встреча начнется 30 января в 21:30 по киевскому времени.

Вестерло находится на 11-й позиции среди 16 команд, имея в активе 22 очка после 22 матчей.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Стартовые составы на матч Вестерло – Серкль Брюгге