Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор

Киевское «Динамо» 30 января сыграло свой третий контрольный матч на сборах в Турции. Соперник — действующий чемпион и самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор».

В начале матча более активными были футболисты узбекского клуба. Они агрессивно прессинговали в центре поля, чем создавали существенные трудности динамовцам. Однако уже на 12-й минуте киевлянам удалось забить гол. Ванат подобрал мяч на левом фланге, вошел в штрафную площадку, где его сбил игрок «Пахтакора». Сам нападающий и реализовал пенальти.

ФК Динамо Киев

После пропущенного гола активность подопечных Максима Шацких существенно снизилась. Динамовцы стали больше владеть мячом и атаковать. На 35-й минуте команда Шовковского удвоила преимущество. Снова отличился Ванат, который ударом из пределов штрафной завершил классную комбинацию партнеров. До конца первого тайма команды успели обменяться забитыми голами. За «Динамо» отметился Бенито, который на ближней штанге замкнул прострел от Волошина.

В самом начале второго тайма Царенко довел преимущество своей команды до крупного. Полузащитник забил гол ударом из пределов штрафной площадки. Под конец матча классным выполнением штрафного удара отметился Бражко.

ФК Динамо Киев

В целом матч прошел с преимуществом «Динамо». Киевляне одержали заслуженную победу. Однако стоит отметить, что 7 игроков основного состава «Пахтакора» сейчас играют за национальную сборную Узбекистана на Кубке Азии (будет играть в четвертьфинале с Катаром).

Напомним, динамовцы потерпели поражения в первых двух спаррингах 2024 года. Подопечные Александра Шовковского уступили косовскому «Балкани» со счетом 0:2, и польской «Легии» – 1:3.

Контрольный матч. Турция.

«Динамо» – «Пахтакор» – 5:1

Гол: Ванат (12, пенальти, 35), Бенито (44), Царенко (47), Бражко (82) – Адхамзода (42).

Предупреждение: Попов (30).

«Динамо» (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Шапаренко, Волошин, Бенито, Ванат.

Состав во 2 тайме: Моргун, Вивчаренко, Михавко, Дячук, Караваев, Бражко, Малыш, Царенко, Пономаренко, Диалло, Кабаев.

«Пахтакор» (стартовый состав): Павлюченко, Саитов, Ортикбоев, Пазилдинов, Адхамзода, Аскаров, Рахматуллаев, Хамдамов, Саиднуруллаев, Холдорхонов, Чэран.

ДИНАМО — ПАХТАКОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА