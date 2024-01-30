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Динамо Киев
30.01.2024 16:00 – FT 5 : 1
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 17:48 | Обновлено 30 января 2024, 18:04
2977
51

Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор

Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких

30 января 2024, 17:48 | Обновлено 30 января 2024, 18:04
2977
51
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 30 января сыграло свой третий контрольный матч на сборах в Турции. Соперник — действующий чемпион и самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор».

В начале матча более активными были футболисты узбекского клуба. Они агрессивно прессинговали в центре поля, чем создавали существенные трудности динамовцам. Однако уже на 12-й минуте киевлянам удалось забить гол. Ванат подобрал мяч на левом фланге, вошел в штрафную площадку, где его сбил игрок «Пахтакора». Сам нападающий и реализовал пенальти.

ФК Динамо Киев

После пропущенного гола активность подопечных Максима Шацких существенно снизилась. Динамовцы стали больше владеть мячом и атаковать. На 35-й минуте команда Шовковского удвоила преимущество. Снова отличился Ванат, который ударом из пределов штрафной завершил классную комбинацию партнеров. До конца первого тайма команды успели обменяться забитыми голами. За «Динамо» отметился Бенито, который на ближней штанге замкнул прострел от Волошина.

В самом начале второго тайма Царенко довел преимущество своей команды до крупного. Полузащитник забил гол ударом из пределов штрафной площадки. Под конец матча классным выполнением штрафного удара отметился Бражко.

ФК Динамо Киев

В целом матч прошел с преимуществом «Динамо». Киевляне одержали заслуженную победу. Однако стоит отметить, что 7 игроков основного состава «Пахтакора» сейчас играют за национальную сборную Узбекистана на Кубке Азии (будет играть в четвертьфинале с Катаром).

Напомним, динамовцы потерпели поражения в первых двух спаррингах 2024 года. Подопечные Александра Шовковского уступили косовскому «Балкани» со счетом 0:2, и польской «Легии» – 1:3.

Контрольный матч. Турция.

«Динамо» – «Пахтакор» – 5:1

Гол: Ванат (12, пенальти, 35), Бенито (44), Царенко (47), Бражко (82) – Адхамзода (42).

Предупреждение: Попов (30).

«Динамо» (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Шапаренко, Волошин, Бенито, Ванат.

Состав во 2 тайме: Моргун, Вивчаренко, Михавко, Дячук, Караваев, Бражко, Малыш, Царенко, Пономаренко, Диалло, Кабаев.

«Пахтакор» (стартовый состав): Павлюченко, Саитов, Ортикбоев, Пазилдинов, Адхамзода, Аскаров, Рахматуллаев, Хамдамов, Саиднуруллаев, Холдорхонов, Чэран.

ДИНАМО — ПАХТАКОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 51
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Remark
А де коменти ботофанів одного електроенергетичного клубу?
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+3
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FunnyCat_____
Эксперименты продолжаются с составом, максимально вертикальный футбол от ДК получится из-за высокого прессинга соперника, а в это  - мы играть умеем
Но это так , все пока лишь тренировки так что выводы делать рано 
ну и ждем таки ЦЗ?
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+2
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Boodya
Фас!
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+2
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Pavel_i_CO
Сьогодні гра сподобалась. Зіграли доволі впевнено, помилок не багато. Приємно, що чотири з п'яти голів забили наші хлопці. Всіх киян з перемогою
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+1
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Darkness1984
Щось Дмитра, не видно.. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
гей сообщество имени дарио сырны   в полном составе смотрело товарняк ДК
примечательно, что даже тренировки киевлян смотрит больше людей, чем ходило на стадион на шахтер
 это возвращаясь к вопросу популярнсти!
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0
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zelc006
Пісець кротам! Ми чумпіони!
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-1
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Dmytro11q
Зрозуміло. Тобто, треба з "Д"(К) грати в той футбол, в який воно грати не вміє.
Усім клубам УПЛ занотувати).
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-2
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AK.228
Молоці, пристойно!!
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-2
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OtsoCity
Це лайно суркисів хтось дивився,як гра?
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-3
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Лига конференций без динамо
Молодцы дырявые молодцы поздравляю их с победой над дублем Пахтакора (пол состава Пахтакора играет сейчас на кубке Азии ) третье унижение за 4 дня было бы уже слишком для дырявых ,и так ноунеймы из Косово и поляки хорошо унизили и очко им раздолбили в предыдущих двух матчах 
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-10
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