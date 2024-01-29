Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче

Поскольку за окном уже подходит к концу январь, то момент возвращения к событиям украинской Премьер-лиги приближается очень стремительно. Все наши команды сейчас проводят тренировочные сборы в разных уголках Европы, и в этот день мы посетили Турцию, где киевское «Динамо» в Белеке должно было сыграть свой второй товарищеский матч.

Соперником команды Александра Шовковского на этот раз была польская «Легия» из столицы соседней страны, которая в предыдущей кампании на внутренней арене заняла второе место, но в этом сезоне немного уступает позиции и идет лишь пятой. Но у соперников было одно очень важное преимущество – продолжительность подготовки до этого и, соответственно, большее количество товарищеских матчей за плечами, и лучший игровой тонус. Учитывая поражение в игре против косоварского «Баллкани» (0:2), имевшее место недавно, это был довольно серьезный сигнал для «бело-синих».

Особых неожиданностей в стартовом составе от Шовковского мы не дождались, хотя и появление одновременно Диалло и Кабаева не отметить было невозможно. Как оказалось, делить между собой левый фланг атаки им не было необходимости в течение длительного времени, потому что 25 минут на поле – это пока предел для сенегальского исполнителя в процессе восстановления от травмы.

Что касается игровых событий, то даже для того, чтобы команды создали хотя бы один опасный момент на двоих, пришлось ждать полчаса. И сразу состоялся результативный удар в ворота киевлян, которые пропустили фланговую атаку, а Мучи головой на ближней завершил подачу Вшолека. Но через мгновение на том же краю поля Кабаев прострелил на Пономаренко, после чего форвард в касание подрезал в дальний угол, поэтому как будто ничего и не случилось.

Однако даже доиграть первый тайм при ничейном счете на табло «Динамо» так и не смогло. Опять фланги, снова проблемы, снова гол. Но на этот раз Кун отдавал с левого края на второй темп под дальний удар Августиняка, который попал точно в ближний угол низом, после чего команды пошли отдыхать.

Киевляне при этом вернулись на поле с совершенно новым составом, тогда как только Царенко оставил за собой место на поле где-то еще на четверть игрового часа. Но и его впоследствии заменили, тогда как команда пропустила третий гол из-за позиционной ошибки Сироты, который на 55 минуте не прочитал передачу себе за спину от Жосуэ из глубины на Крамера.

И если бы Моргун в моменте до этого и еще под занавес матча не спас украинскую команду от очень коварных ударов соперников, то мог бы произойти разгром «Динамо». Команда Шовковского зато запомнилась лишь одним неплохим розыгрышем у чужих владений, но тогда удар Волошина с близкого расстояния блокировали, поэтому завершения мы так и не увидели.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет 30 января против узбекистанского «Пахтакора».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Легия» – 1:3

Голы: Пономаренко, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55

«Динамо» Киев (1 тайм): Бущан – Вивчаренко, Михавко, Дячук, Караваев – Бражко, Рамадани – Кабаев, Царенко, Диалло (Бенито, 25) – Пономаренко.

«Динамо» Киев (2 тайм): Моргун – Дубинчак, Сирота, Попов, Малыш – Андриевский, Шапаренко – Бенито (Кремчанин, 60), Царенко (Рамадани, 67), Волошин – Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Шапаренко, Малыш, Сирота, Дубинчак, Волошин, Ванат.

«Легия»: Гладун – Панков, Капуади, Августиняк – Рибейро, Вшолек, Элитим, Кун – Мучи, Пекгарт, Жосуэ.

Стадион: «Arcadia Sport Complex» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ЛЕГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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