Товарищеские матчи
29.01.2024 16:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига29 января 2024, 18:30 |
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Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча
Команда Шовковского проиграла сопернику из Польши
29 января 2024, 18:30 |
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«Динамо» на сборе в Турции провело второй матч, соперником была польская «Легия». Киевская команда проиграла со счетом 1:3, единственный гол у киевлян забил Матвей Пономаренко.
В первой встрече на сборах «Динамо» уступило «Балкани».
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Легия» – 1:3
Голы: Пономаренко, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55
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