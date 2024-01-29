«Динамо» на сборе в Турции провело второй матч, соперником была польская «Легия». Киевская команда проиграла со счетом 1:3, единственный гол у киевлян забил Матвей Пономаренко.

В первой встрече на сборах «Динамо» уступило «Балкани».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Легия» – 1:3

Голы: Пономаренко, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55