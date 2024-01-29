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Динамо Киев
29.01.2024 16:00 – FT 1 : 3
Легия
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 18:30 |
970
0

Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча

Команда Шовковского проиграла сопернику из Польши

29 января 2024, 18:30 |
970
0
Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Турции провело второй матч, соперником была польская «Легия». Киевская команда проиграла со счетом 1:3, единственный гол у киевлян забил Матвей Пономаренко.

В первой встрече на сборах «Динамо» уступило «Балкани».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Легия» – 1:3
Голы: Пономаренко, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55

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Источник Sport.ua
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