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Товарищеские матчи
Динамо Киев
29.01.2024 16:00 – 42 1 : 1
Легия
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 15:14 | Обновлено 29 января 2024, 16:06
860
1

С Диалло и Рамадани. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Легией

Киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч в Турции

29 января 2024, 15:14 | Обновлено 29 января 2024, 16:06
860
1
С Диалло и Рамадани. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Легией
ФК Динамо

В понедельник, 29 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и варшавской «Легией».

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Диалло, Кабаев, Пономаренко.

Для киевского «Динамо» игра станет второй на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в первом поединке «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2).

Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Легия Варшава стартовые составы Динамо - Легия
Источник ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
так там же турецкий бурбасс говорил что ДК продало Диалло?
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