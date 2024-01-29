С Диалло и Рамадани. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Легией
Киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч в Турции
В понедельник, 29 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и варшавской «Легией».
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Дячук, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Диалло, Кабаев, Пономаренко.
Для киевского «Динамо» игра станет второй на подготовительном сборе в Турции. Напомним, в первом поединке «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2).
Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Znamy wyjściowy skład legionistów 💪#Turcja2024 pic.twitter.com/ZaLMOfdgB5— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) January 29, 2024
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