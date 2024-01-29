В понедельник, 29-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и варшавская «Легия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Titanic Sports Complex», начало в 15:00.

Команда Александр Шовковского продолжает набирать обороты на зимних тренировочных сборах. Позади осталась первая неделя упорной работы, а также первое поражение в новом году – «Баллкани» из Косово оказался на более продвинутом этапе подготовки (0:2). Следующий соперник, польская «Легия», пятая команда текущего и вторая прошлого сезонов Экстраклясы, и вовсе находится в самом разгаре процесса, поэтому задача перед «бело-синими» будет куда сложнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Легия», за которой можно следить в украинской версии сайта.