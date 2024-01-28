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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 14:32 | Обновлено 28 января 2024, 14:43
379
0

Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 29 января в 16:00 по Киеву

28 января 2024, 14:32 | Обновлено 28 января 2024, 14:43
379
0
Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и польская команда «Легия» из Варшавы.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).

Для «Динамо» предстоящая игра станет вторым спаррингом на турецком сборе. В первой игре киевляне в пятницу, 26 января, проиграли косовскому клубу «Балкани» со счетом 0:2.

Прямая трансляция матч «Динамо» – «Легия» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.

Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет опубликован, как только станет доступен)

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Источник Sport.ua
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