Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 29 января в 16:00 по Киеву
В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и польская команда «Легия» из Варшавы.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).
Для «Динамо» предстоящая игра станет вторым спаррингом на турецком сборе. В первой игре киевляне в пятницу, 26 января, проиграли косовскому клубу «Балкани» со счетом 0:2.
Прямая трансляция матч «Динамо» – «Легия» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.
Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет опубликован, как только станет доступен)
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