В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят киевское «Динамо» и польская команда «Легия» из Варшавы.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).

Для «Динамо» предстоящая игра станет вторым спаррингом на турецком сборе. В первой игре киевляне в пятницу, 26 января, проиграли косовскому клубу «Балкани» со счетом 0:2.

Прямая трансляция матч «Динамо» – «Легия» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.

Динамо – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет опубликован, как только станет доступен)