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30.01.2024 18:00 - : -
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 23:38 |
64
0

Динамо – Пахтакор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией спарринга украинского и узбекского клубов

29 января 2024, 23:38 |
64
0
Динамо – Пахтакор. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 30 января, киевское «Динамо» сыграет свой третий контрольный матч на сборах в Турции. Соперником будет самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор». Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевляне потерпели поражение в первых двух спаррингах. Подопечные Александра Шовковского уступили косовскому «Балкани» со счетом 0:2, и польской «Легии» – 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Пахтакор», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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