Динамо – Пахтакор. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 30 января, киевское «Динамо» сыграет свой третий контрольный матч на сборах в Турции. Соперником будет самый титулованный клуб Узбекистана – ташкентский «Пахтакор». Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Киевляне потерпели поражение в первых двух спаррингах. Подопечные Александра Шовковского уступили косовскому «Балкани» со счетом 0:2, и польской «Легии» – 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Пахтакор», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.