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Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2024 16:00 – FT 5 : 1
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 18:05 |
1545
0

Динамо – Пахтакор – 5:1. Киевляне выиграли в футбол! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

30 января 2024, 18:05 |
1545
0
Динамо – Пахтакор – 5:1. Киевляне выиграли в футбол! Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

30 января состоялся товарищеский матч между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Пахтакор» (Узбекистан). Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».

Голами за «Динамо» отметились Ванат (дубль: 12 (пен.), 35), Бенито (44), Царенко (47) и Бражко (82). Для подопечных Александра Шовковского это первая победа на зимних сборах.

Стоит отметить, что наставником клуба из Узбекистана является бывший футболист киевлян Максим Шацких.

Следующий поединок столичная команда проведет 2 февраля против болгарского клуба «Левски».

Товарищеский матч. 30 января

Динамо Киев – Пахтакор – 5:1

Голы: Ванат, 12 (пен.), 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ванат, 12 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Ванат, 35 мин.

ГОЛ! 3:1 Бенито, 44 мин.

ГОЛ! 4:1 Царенко, 47 мин.

ГОЛ! 5:1 Бражко, 82 мин.

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Динамо Киев Пахтакор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор пенальти Александр Шовковский Максим Шацких Владислав Ванат Бенито Антон Царенко Владимир Бражко
Источник Sport.ua
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