Динамо – Пахтакор – 5:1. Киевляне выиграли в футбол! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
30 января состоялся товарищеский матч между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Пахтакор» (Узбекистан). Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».
Голами за «Динамо» отметились Ванат (дубль: 12 (пен.), 35), Бенито (44), Царенко (47) и Бражко (82). Для подопечных Александра Шовковского это первая победа на зимних сборах.
Стоит отметить, что наставником клуба из Узбекистана является бывший футболист киевлян Максим Шацких.
Следующий поединок столичная команда проведет 2 февраля против болгарского клуба «Левски».
Товарищеский матч. 30 января
Динамо Киев – Пахтакор – 5:1
Голы: Ванат, 12 (пен.), 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ванат, 12 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:0 Ванат, 35 мин.
ГОЛ! 3:1 Бенито, 44 мин.
ГОЛ! 4:1 Царенко, 47 мин.
ГОЛ! 5:1 Бражко, 82 мин.
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