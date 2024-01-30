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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 15:27 | Обновлено 30 января 2024, 15:43
698
0

С Нещеретом и Гусевым. Известен состав Динамо на спарринг с Пахтакором

Киевское «Динамо» проведет третий контрольный матч в Турции

30 января 2024, 15:27 | Обновлено 30 января 2024, 15:43
698
0
С Нещеретом и Гусевым. Известен состав Динамо на спарринг с Пахтакором
ФК Динамо

Во вторник, 30 января, на следующий день после спарринга с «Легией» (1:3) киевское «Динамо» проведет очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который «бело-синие» проводят в Турции.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет многократный чемпион Узбекистана – «Пахтакор» из Ташкента, который возглавляет экс-бомбардир «Динамо» Максим Шацких.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет третьей на подготовительном сборе в Турции. Помимо поражения от «Легии» (1:3) «бело-синие» также уступили косоварскому «Балкани» (0:2).

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Пахтакор стартовые составы Руслан Нещерет
Источник ФК Динамо Киев
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