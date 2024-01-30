С Нещеретом и Гусевым. Известен состав Динамо на спарринг с Пахтакором

Во вторник, 30 января, на следующий день после спарринга с «Легией» (1:3) киевское «Динамо» проведет очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который «бело-синие» проводят в Турции.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет многократный чемпион Узбекистана – «Пахтакор» из Ташкента, который возглавляет экс-бомбардир «Динамо» Максим Шацких.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет третьей на подготовительном сборе в Турции. Помимо поражения от «Легии» (1:3) «бело-синие» также уступили косоварскому «Балкани» (0:2).

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция