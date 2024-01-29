Динамо Киев

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 30 января в 16:00 по Киеву
Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и узбекистанская команда «Пахтакор».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).
Прямая трансляция матча «Динамо» – «Пахтакор» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Шовковского сопровождает зимние тренировки исключительно поражениями
Команда Александра Чижевского усилится форвардом с ростом 195 см