Динамо Киев

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и узбекистанская команда «Пахтакор».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).

Прямая трансляция матча «Динамо» – «Пахтакор» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция