Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2024 18:00 - : -
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 23:47 | Обновлено 30 января 2024, 00:00
77
0

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 30 января в 16:00 по Киеву

29 января 2024, 23:47 | Обновлено 30 января 2024, 00:00
77
0
Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев.

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют киевское «Динамо» и узбекистанская команда «Пахтакор».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Игра состоится на стадионе Cornelia Diamond Sport Center в Белеке (Турция).

Прямая трансляция матча «Динамо» – «Пахтакор» будет доступна на официальном канале киевского клуба в YouTube.

Динамо – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо интересовалось игроками Руха. Козловский выставил нереальный ценник
Динамо – Пахтакор. Текстовая трансляция матча
Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи смотреть онлайн Динамо Киев Пахтакор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче
Футбол | 29 января 2024, 17:56 159
Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче
Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче

Команда Александра Шовковского сопровождает зимние тренировки исключительно поражениями

Агробизнес подпишет бывшего игрока Черноморца
Футбол | 29 января 2024, 22:45 0
Агробизнес подпишет бывшего игрока Черноморца
Агробизнес подпишет бывшего игрока Черноморца

Команда Александра Чижевского усилится форвардом с ростом 195 см

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Теннис | 29.01.2024, 07:30
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Футбол | 29.01.2024, 00:08
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
28.01.2024, 11:40 38
Футбол
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
28.01.2024, 19:08 7
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 32
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем