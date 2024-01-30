Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Линце

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

В первом круга украинка и Анна-Лена Фридзам из Германии оказались сильнее Ирины Хромачевой и чешки Мириам Колодзиевой.

Линц. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ирина Хромачева / Мириам Колодзиева – 6:2, 6:3

Дадее украинско-немецкому дуэту предстоит встреча против побидительницы матча Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия) – Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США).

Отметим, что на счету Киченок и Фридзам победа на соревнованиях в Осаке в прошлом сезоне.