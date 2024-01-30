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  4. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Линце
WTA
30 января 2024, 17:33 |
163
0

Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Линце

Украинская теннисистка и Анна-Лена Фридзам обыграли дуэт Хромачева/Колодзиева

30 января 2024, 17:33 |
163
0
Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

В первом круга украинка и Анна-Лена Фридзам из Германии оказались сильнее Ирины Хромачевой и чешки Мириам Колодзиевой.

Линц. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ирина Хромачева / Мириам Колодзиева – 6:2, 6:3

Дадее украинско-немецкому дуэту предстоит встреча против побидительницы матча Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия) – Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США).

Отметим, что на счету Киченок и Фридзам победа на соревнованиях в Осаке в прошлом сезоне.

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам WTA Линц Ирина Хромачева Мириам Колодзиёва
Источник Sport.ua
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