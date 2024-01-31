Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кубок африканских наций
31 января 2024, 01:15 | Обновлено 31 января 2024, 01:24
260
0

Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки

Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея

31 января 2024, 01:15 | Обновлено 31 января 2024, 01:24
260
0
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в Кот-д'Ивуаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По итогам завершившейся стадии определены все 4 пары 1/4 финала, матчи пройдут 2 и 3 февраля.

В четвертьфиналах встретятся: Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/8 финала (по сетке)

  • 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун – 2:0
  • 27.01. 19:00. Ангола – Намибия – 3:0
  • 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания – 1:0
  • 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР – 0:2
  • 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо – 2:1
  • 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)
  • 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго – 1:1 (пен. 7:8)
  • 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея

Сетка плей-офф

По теме:
Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти
Марокко – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Мали переграла Буркина-Фасо и стала четвертьфиналистом Кубка Африки
Кубок африканских наций 2023 статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Футбол | 30 января 2024, 17:48 182
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор

Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких

Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Бокс | 30 января 2024, 09:00 10
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру

Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон

Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Бокс | 30.01.2024, 17:40
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
Футбол | 31.01.2024, 01:11
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
ФОТО. Ванда Нара устроила жаркую фотосессию в футболке Икарди в бассейне
Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
Футбол | 30.01.2024, 23:26
Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 35
Футбол
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
29.01.2024, 19:19
Биатлон
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
29.01.2024, 11:25 14
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем