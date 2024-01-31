Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея
30 января в Кот-д'Ивуаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
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По итогам завершившейся стадии определены все 4 пары 1/4 финала, матчи пройдут 2 и 3 февраля.
В четвертьфиналах встретятся: Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
1/8 финала (по сетке)
- 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун – 2:0
- 27.01. 19:00. Ангола – Намибия – 3:0
- 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания – 1:0
- 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР – 0:2
- 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо – 2:1
- 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)
- 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго – 1:1 (пен. 7:8)
- 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола
- 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР
- 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
- 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея
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