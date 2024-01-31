Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки

30 января в Кот-д'Ивуаре завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По итогам завершившейся стадии определены все 4 пары 1/4 финала, матчи пройдут 2 и 3 февраля.

В четвертьфиналах встретятся: Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/8 финала (по сетке)

27.01. 22:00. Нигерия – Камерун – 2:0

– Камерун – 2:0 27.01. 19:00. Ангола – Намибия – 3:0

– Намибия – 3:0 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания – 1:0

– Мавритания – 1:0 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР – 0:2

– 0:2 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо – 2:1

– Буркина-Фасо – 2:1 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (пен. 4:5)

– 1:1 (пен. 4:5) 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго – 1:1 (пен. 7:8)

– 1:1 (пен. 7:8) 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1

Пары 1/4 финала (по сетке)

02.02. 19:00. Нигерия – Ангола

03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР

03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар

02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея

Сетка плей-офф