Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) не сумела выйти во второй раунд хардового турнира ITF W50 в Порту.

В первом раунде украинка уступила Алене Фалей (№264 WTA).

Порту. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Альона Фалей – 0:6, 5:7

Далее по сетке Елена Милованович из Сербии (№524 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Катарина также проиграла на старте соревнований в Порту категории ITF W75.