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  4. Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту
WTA
30 января 2024, 18:09 | Обновлено 30 января 2024, 18:10
409
3

Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту

Катарина получила «баранку» в первом сете

30 января 2024, 18:09 | Обновлено 30 января 2024, 18:10
409
3
Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) не сумела выйти во второй раунд хардового турнира ITF W50 в Порту.

В первом раунде украинка уступила Алене Фалей (№264 WTA).

Порту. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Альона Фалей – 0:6, 5:7

Далее по сетке Елена Милованович из Сербии (№524 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Катарина также проиграла на старте соревнований в Порту категории ITF W75.

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Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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Юрий Щербань
У нее сейчас любовь в голове с абхазцем
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