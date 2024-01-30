WTA30 января 2024, 18:09 | Обновлено 30 января 2024, 18:10
409
3
Завацкая проиграла нейтральной сопернице на турнире в Порту
Катарина получила «баранку» в первом сете
30 января 2024, 18:09 | Обновлено 30 января 2024, 18:10
409
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) не сумела выйти во второй раунд хардового турнира ITF W50 в Порту.
В первом раунде украинка уступила Алене Фалей (№264 WTA).
Порту. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Альона Фалей – 0:6, 5:7
Далее по сетке Елена Милованович из Сербии (№524 WTA).
Отметим, что на прошлой неделе Катарина также проиграла на старте соревнований в Порту категории ITF W75.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 января 2024, 07:50 6
Людмила вместе с Аленой Остапенко не сумела взять титул австралийского мейджора
Бокс | 29 января 2024, 20:08 5
В семье известного украинского боксера произошло важное событие
Футбол | 29.01.2024, 21:33
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Футбол | 30.01.2024, 17:48
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
У нее сейчас любовь в голове с абхазцем
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 07:10
29.01.2024, 12:58 8
29.01.2024, 11:25 14
28.01.2024, 22:12 1
29.01.2024, 13:10 34
30.01.2024, 09:00 6
28.01.2024, 19:08 7