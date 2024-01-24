Завацкая проиграла на старте турнира ITF в Порту

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) не смогла пробиться во второй круг турнира ITF W75 в Порту.

В матче стартового раунда украинка легко выиграла первый сет у Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна (№283 WTA), но в итоге проиграла в трех партиях.

Порту. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 6:1, 2:6, 1:6

Отметим, что это первый турнир Завацкой после выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до полуфинала.