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  4. Завацкая проиграла на старте турнира ITF в Порту
ITF
24 января 2024, 20:39 | Обновлено 24 января 2024, 20:40
173
0

Завацкая проиграла на старте турнира ITF в Порту

Катарина уступила Катинке фон Дайхманн из Лихтенштейна

24 января 2024, 20:39 | Обновлено 24 января 2024, 20:40
173
0
Завацкая проиграла на старте турнира ITF в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) не смогла пробиться во второй круг турнира ITF W75 в Порту.

В матче стартового раунда украинка легко выиграла первый сет у Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна (№283 WTA), но в итоге проиграла в трех партиях.

Порту. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 6:1, 2:6, 1:6

Отметим, что это первый турнир Завацкой после выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии, где она дошла до полуфинала.

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Катарина Завацкая Катинка фон Дайхманн
Источник Sport.ua
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