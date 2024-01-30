Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» в последние дни работал над переходом Судакова. Сообщается, что «зебры» предложили «горнякам» аренду украинца с правом выкупа при условии, что итальянский гранд квалифицируется в Лигу чемпионов. Однако украинский клуб настаивает на том, чтобы выкуп игрока был обязателен, а сумма трансфера должна быть достаточно значительной.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.