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  4. Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Италия
30 января 2024, 19:28 |
2475
2

Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова

Лидера «горняков» хочет арендовать «Ювентус»

30 января 2024, 19:28 |
2475
2
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» в последние дни работал над переходом Судакова. Сообщается, что «зебры» предложили «горнякам» аренду украинца с правом выкупа при условии, что итальянский гранд квалифицируется в Лигу чемпионов. Однако украинский клуб настаивает на том, чтобы выкуп игрока был обязателен, а сумма трансфера должна быть достаточно значительной.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник La Gazzetta dello Sport
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ALM
Після кидка з Мудриком ніхто не хоче у Шахтаря відразу купувати гравців. Спочатку хочуть подивитися в аренді - заграє чи ні.
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+2
Saar
Юве, у вас молодіжна збірна Італії - одні з кращих в світі. А ти - Судаков..!
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+1
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