Сегодня, 30 января 2024 года, проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и лондонским «Арсеналом». Счет по состоянию на 72-ю минуту встречи - 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в поединке был забит при участии украинского защитника Александра Зинченко. Во время вбрасывания аута он заметил свободного нападающего Габриэла Жезуса возле штрафной площадки соперника и идеально вбросил на него мяч. Далее девятка «Арсенала» самостоятельно решил судьбу эпизода.

ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема