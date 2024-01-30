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  4. ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема
Англия
30 января 2024, 23:04 | Обновлено 30 января 2024, 23:08
1343
1

ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема

Украинский защитник помог «Арсеналу» открыть счет

30 января 2024, 23:04 | Обновлено 30 января 2024, 23:08
1343
1
ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января 2024 года, проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и лондонским «Арсеналом». Счет по состоянию на 72-ю минуту встречи - 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в поединке был забит при участии украинского защитника Александра Зинченко. Во время вбрасывания аута он заметил свободного нападающего Габриэла Жезуса возле штрафной площадки соперника и идеально вбросил на него мяч. Далее девятка «Арсенала» самостоятельно решил судьбу эпизода.

ВИДЕО. Зинченко двумя руками отдал ассист в матче АПЛ против Ноттингема

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Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко видео голов и обзор Габриэл Жезус
Источник Sport.ua
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Octopus
Не идет ногами, то можно и руками. Ассист есть ассист.
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