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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 18:01 | Обновлено 30 января 2024, 18:18
435
0

Результативная ничья. Днепр-1 не сумел обыграть лидера чемпионата Болгарии

Товарищеская игра закончилась со счетом 2:2

30 января 2024, 18:01 | Обновлено 30 января 2024, 18:18
435
0
Результативная ничья. Днепр-1 не сумел обыграть лидера чемпионата Болгарии
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между болгарским «Черно Море» и украинским «Днепром-1». Игра закончилась со счетом 2:2.

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Первый гол во встрече забил 19-летний бразильский нападающий днепрян Витиньо, открыв счет уже на 18-й минуте. Однако на 30-й минуте лидер чемпионата Болгарии нивелировал преимущество «Днепра-1», а в начале второго тайма вообще вышел вперед. От поражения украинский коллектив спас защитник Эдуард Сарапий, который сравнял счет через 2 минуты после гола «Черно Море».

Товарищеские матчи. 30 января

Черно Море – Днепр-1 – 2:2
Голы: Панайотов, 30, Иса, 52 – Витиньо, 18, Сарапий, 54

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Источник Sport.ua
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