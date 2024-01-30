Результативная ничья. Днепр-1 не сумел обыграть лидера чемпионата Болгарии
Товарищеская игра закончилась со счетом 2:2
Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между болгарским «Черно Море» и украинским «Днепром-1». Игра закончилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый гол во встрече забил 19-летний бразильский нападающий днепрян Витиньо, открыв счет уже на 18-й минуте. Однако на 30-й минуте лидер чемпионата Болгарии нивелировал преимущество «Днепра-1», а в начале второго тайма вообще вышел вперед. От поражения украинский коллектив спас защитник Эдуард Сарапий, который сравнял счет через 2 минуты после гола «Черно Море».
Товарищеские матчи. 30 января
Черно Море – Днепр-1 – 2:2
Голы: Панайотов, 30, Иса, 52 – Витиньо, 18, Сарапий, 54
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18-летний африканец хочет попробовать закрепиться в Европе
Сербский легионер рассказал, насколько комфортно чувствует себя на «Зеленом континенте»