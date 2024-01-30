Днепр-1 – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 30 января в 16:00 по киевскому времени
Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и болгарский клуб «Черно Море» из Варны.
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для «Днепра-1» предстоящая игра станет вторым спаррингом в рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона.
В первом матче межсезонья подопечные Юрия Максимова проиграли со счетом 1:2 австрийскому «Штурму» из Граца.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале спортивного клуба «Днепр-1».
Днепр-1 – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спереди – сине-желтая табличка с надписью: «Дякуємо нашим воїнам!»
В четвертьфинале Кубка Африки слоны сыграют с Мали или Буркина-Фасо