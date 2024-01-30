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Днепр-1
30.01.2024 16:00 - : -
Черно Море
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 07:01 | Обновлено 30 января 2024, 07:09
63
0

Днепр-1 – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 30 января в 16:00 по киевскому времени

30 января 2024, 07:01 | Обновлено 30 января 2024, 07:09
63
0
Днепр-1 – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и болгарский клуб «Черно Море» из Варны.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «Днепра-1» предстоящая игра станет вторым спаррингом в рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона.

В первом матче межсезонья подопечные Юрия Максимова проиграли со счетом 1:2 австрийскому «Штурму» из Граца.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале спортивного клуба «Днепр-1».

Днепр-1 – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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