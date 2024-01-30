Товарищеские матчи
30.01.2024 16:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига30 января 2024, 19:08 | Обновлено 30 января 2024, 19:21
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Днепр-1 – Черно Море – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
30 января 2024, 19:08 | Обновлено 30 января 2024, 19:21
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Во вторник, 30 января, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграли «Днепр-1» и болгарский клуб «Черно Море» из Варны.
Товарищеские матчи. 30 января
Днепр-1 – Черно Море – 2:2
Голы: Витиньо (18), Сарапий (54) – Панайотов (30), Иса (52)
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