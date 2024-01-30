Во вторник, 30 января, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграли «Днепр-1» и болгарский клуб «Черно Море» из Варны.

Товарищеские матчи. 30 января

Днепр-1 – Черно Море – 2:2

Голы: Витиньо (18), Сарапий (54) – Панайотов (30), Иса (52)