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Товарищеские матчи
Днепр-1
30.01.2024 16:00 – FT 2 : 2
Черно Море
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 19:08 | Обновлено 30 января 2024, 19:21
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0

Днепр-1 – Черно Море – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

30 января 2024, 19:08 | Обновлено 30 января 2024, 19:21
311
0
Днепр-1 – Черно Море – 2:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Во вторник, 30 января, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграли «Днепр-1» и болгарский клуб «Черно Море» из Варны.

Товарищеские матчи. 30 января

Днепр-1 – Черно Море – 2:2
Голы: Витиньо (18), Сарапий (54) – Панайотов (30), Иса (52)

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Источник FootballHub
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