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  4. ГОРИН: «Хочется, чтобы таких спаррингов, как с Черно Море, было больше»
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 11:12 |
122
0

ГОРИН: «Хочется, чтобы таких спаррингов, как с Черно Море, было больше»

Полузащитник «Днепра-1» – об итогах контрольного матча с болгарским клубом

31 января 2024, 11:12 |
122
0
ГОРИН: «Хочется, чтобы таких спаррингов, как с Черно Море, было больше»
СК Днепр-1. Олег Горин

Полузащитник «Днепра-1» Олег Горин прокомментировал спарринг против болгарского «Черно Море», завершившегося боевой ничьей – 2:2.

– Олег, в первом тайме из-за повреждения ты был заменен. Как себя чувствуешь?

- Ничего страшного. Получил небольшой ушиб, но сейчас пойду к врачу и он осмотрит. Думаю, что все будет нормально, и я буду готовиться к следующей игре.

– Что скажешь о сопернике?

– Достаточно амбициозная команда, хорошая игра, как раз такая, чтобы мы могли совершенствоваться. Хочется, чтобы больше было таких спаррингов, ведь впереди у нас непростая вторая часть сезона. Будем готовиться и дальше.

– До этого тебе приходилось играть в три центральных защитника? Что объяснял перед игрой Юрий Максимов?

– Мне лично очень удобно играть на этой позиции, тем более, когда рядом есть Василий Кравец, который всегда поможет и подскажет. Что касается установки, то утром тренер нас собрал и многое объяснил, как именно играть, поэтому все было понятно.

– Как в целом оцениваешь работу на сборах?

– Работа у нас очень интересная, поскольку мы много работаем с мячом. Так гораздо легче и психологически, и морально.

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Олег Горин контрольные матчи УПЛ Днепр-1 Черно Море учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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