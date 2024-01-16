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16 января 2024, 08:00 | Обновлено 16 января 2024, 08:23
542
0

Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа

Главные новости за 15 января на Sport.ua

16 января 2024, 08:00 | Обновлено 16 января 2024, 08:23
542
0
Месси получил приз от ФИФА, 4 украинки прошли 1-й раунд АО, Лунин или Кепа
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 января.

1A. Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Лионель Месси не прибыл на церемонию, награду он получит позже

1B. ВИДЕО. Невероятная бисиклета! Премия Пушкаша: назван лучший гол 2023 года
Гильерме Мадруга из Ботафого забил гол-шедевр ударом через себя

2A. Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА
Бразилец Эдерсон из Манчестер Сити назван лучшим голкипером года

2B. Он сделал требл. Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил престижную награду

3A. Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Лунин и фаны «Реала» все никак не убедят коуча команды

3B. Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Украинца поддерживает главный скаут и руководство «сливочных»

4A. Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Полузащитник должен продлить контракт с «горняками»

4B. Игроком сборной Украины интересуется Жирона
К Пихаленку также проявляют интерес еще три европейских клуба

5. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
Молодой нападающий Демьян Есин продолжит карьеру в системе «Торино»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
Также снятие очков грозит «Ноттингем Форест»

7A. Свитолина уверенно стартовала на Aus Open 2024, разгромив юную австралийку
Элина в двух сетах обыграла Тэйлу Престон на старте австралийского мейджора

7B. Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Даяна в двух сетах разгромила Маркету Вондроушову

7C. Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Марта проиграла Клэр Лю вторую партию, но в этот день была сильнее

7D. Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open
Юлия не смогла сотворить большую сенсацию в матче с Онс Жабер

8. ВИДЕО. Ронни О'Салливан в рекордный 8-й раз выиграл снукерный Мастерс
Лидер рейтинга в финале нанес поражение Али Картеру со счетом 10:7

9. Рекорд Украины в прыжках и скандал в Венгене. Итоги лыжной недели
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

10. И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Звездный бразилец так и не смог стать героем Про-лиги

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Источник Sport.ua
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