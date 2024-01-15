И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать

Летом минувшего года бразильский форвард Роберто Фирмино после того, как у него завершился срок действия контракта с «Ливерпулем», принял контроверсионное решение о переезде в Саудовскую Аравию. Трудовое соглашение на три года с окладом в 22 миллиона евро за сезон футболисту предложил «Аль-Ахли», в результате чего стороны ударили по рукам и ожидали начала более чем плодотворного сотрудничества. Однако по прошествии всего шести месяцев Роберто Фирмино не выказывает ни малейших проявлений счастья, причем не радует его даже тот факт, что прямо сейчас он является третьим в списке самых высокооплачиваемых бразильских футболистов планеты вслед за Неймаром из «Аль-Хиляля» и Оскаром из «Шанхай Порт».

Еще в конце 2023-го в ряде европейских и бразильских изданий появилась информация о желании Фирмино покинуть «Аль-Ахли» уже в январе 2024 года и подыскать себе другой клуб для продолжения карьеры. Парадоксально, но 32-летний нападающий, который в течение продолжительного времени был одним из сильнейших футболистов атаки «Ливерпуля» после переезда в Саудовскую Аравию достаточно быстро растерял в результативности, а вскоре и вовсе перестал считаться игроком основного состава.

Начиналось все для Фирмино в «Аль-Ахли» лучше не придумаешь. В дебютном поединке в рамках саудовской Про-лиги бразилец отличился хет-триком в воротах «Аль-Хазма» (3:1), причем в том матче Роберто нанес всего четыре удара, и эффективность его действий выглядела феноменальной. Но тогда, в средине августа 2023-го, никто даже и подумать не мог бы, что эти три мяча останутся для Фирмино единственными, которые бразилец забьет в чемпионате Саудовской Аравии аж до момента зимней паузы.

С начала ноября Фирмино и вовсе потерял место в основном составе «Аль-Ахли», и не выходил на поле в рядах команды с первых минут с 27 октября. В 17 матчах, которые к текущему моменту Роберто провел за «Аль-Ахли», форвард отличился лишь 3 мячами и 2 ассистами. Больше бразильцу похвастаться нечем. Кроме того, Фирмино потерял не только доверие главного тренера, но и статус капитана «Аль-Ахли», которым с недавних пор является ивуарийский экс-хавбек «Милана» и «Барселоны» Франк Кессье.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Разногласия Фирмино с коучем «Аль-Ахли» Маттиасом Яйссле также не добавляют оптимизма поклонникам таланта бразильского форварда. 35-летний немецкий специалист в двух заключительных матчах минувшего года то ли демонстративно, то ли исходя из тактических соображений и вовсе выпускал Фирмино на замену не на привычную для того позицию центрфорварда, а в роли атакующего полузащитника. В обоих случаях Роберто заменил 21-летнего испанского хавбека Габи Вейгу, но в отличие от того, выглядел на непривычной для себя позиции крайне бледно и неуверенно, допуская огромный процент брака при передачах и иных попытках проявить себя при работе с мячом.

Статистика Роберто Фирмино в саудовской Про-лиге, по сравнению даже с прошлосезонными цифрами форварда в английской Премьер-лиге, также выглядит угнетающе. Абсолютно по всем ключевым показателям у бразильского легионера «Аль-Ахли» произошел существенный спад – от 10% и до 50%, и это при том, что уровень и качество футбола в Про-лиге далеко не сопоставим с тем, который является неким эталоном для АПЛ. Собственно, по этой причине высчитать более-менее объективно реальный уровень деградации Роберто Фирмино после переезда в Саудовскую Аравию не представляется возможным…

Почему Фирмино тотально провалился в Саудовской Аравии? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку сам бразилец предпочитает не комментировать свои неудачные выступления за «Аль-Ахли». Если руководствоваться слухами, то различные источники сообщают, что экс-форвард «Ливерпуля» так и не сумел адаптироваться к проживанию в Саудовской Аравии и не считает тамошнюю Про-лигу подходящим для его стиля выступлений чемпионатом.

Однако эти сплетни резонируют с другими, согласно которым видеть Фирмино в рядах своей команды очень хочет главный тренер вновь таки саудовского же «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард, причем английский специалист не видит никаких проблем в том, чтобы потенциальный переход бразильца состоялся уже в январе.

«Очевидно, я очень хорошо знаю Бобби, я был его большим поклонником. Я следил за ним много лет. На данный момент он игрок «Аль-Ахли», так что мне сложно говорить о его будущем. Но я полюбил Фирмино с первого дня, когда только увидел его игру. Да, можно сказать, что я большой поклонник его таланта», – прокомментировал слухи о желании подписать Фирмино Стивен Джеррард.

Другая версия, которая кажется более правдоподобной, но в принципе кардинально не противоречит первой, заключается в том, что после переезда в Саудовскую Аравию Роберто Фирмино столкнулся с рядом проблем, которые надломили его психологически, что и привело к негативному эффекту, помогать искать выход из которого своему звездному подопечному главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле не посчитал за необходимое.

Известно, что в ноябре минувшего года скоропостижно скончался отец Роберто Фирмино. 62-летнего Хосе Роберто Кордейру де Оливейру во время семейного отдыха в Дубае внезапно сразил сердечный приступ, после чего спасти мужчину медики уже не смогли. Смерть отца крайне сильно ударила по Фирмино, ведь для него тот являлся невероятно близкой и важной фигурой, которая сыграла ключевую роль во многих жизненных решениях и ситуациях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Партнеры по Аль-Ахли поддерживают Роберто Фирмино

Маттиас Яйссле, как сообщали саудовские источники, не предпринимал попыток как-то помочь Фирмино поскорее оправиться от утраты ближайшего родственника, а сфокусировал внимание на проблемах команды, ведь «Аль-Ахли» летом минувшего года потратил на усиление почти 200 миллионов евро, однако это не помогло коллективу из Джидды стать реальным конкурентом в борьбе за чемпионство для «Аль-Насра» и, в особенности, «Аль-Хиляля». На зимнюю паузу «Аль-Ахли» ушел третьим с 6-очковым отставанием от команды Криштиану Роналду, и с 13-очковым – от коллектива Неймара.

Это обстоятельство еще больше отдалило Фирмино от главного тренера, разница в возрасте с которым у бразильца составляет всего три года. И пока каких-то реальных подвижек к тому, чтобы ситуация изменилась к лучшему не видно, что и может вынудить боссов «Аль-Ахли» в январе попытаться подыскать для Роберто новый клуб.

По слухам, интерес к подписанию Фирмино проявляет не только «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, но и английские «Фулхэм», «Ноттингем Форест», а также неназванные турецкие клубы и бразильские «Атлетико Минейро» с «Коринтиансом». Ключевой загвоздкой в потенциальном трансфере бразильского центрфорварда является его огромная зарплата, которую, по состоянию на текущий момент, не готов взять на себя ни один заинтересованный в Фирмино клуб.

В «Аль-Ахли» якобы не прочь даже рассмотреть возможность ухода Фирмино в другой клуб на условиях полугодичной аренды, при которой часть зарплаты бразильцу продолжат выплачивать саудиты. Но и здесь ситуацию может усугубить то обстоятельство, что заинтересованные клубы будут выторговывать как можно больший процент по окладу бразильца, который тому продолжит выплачивать «Аль-Ахли», и в конечном итоге это покажется абсолютно нецелесообразным, если не унизительным, шагом для богатых саудитов.

Как бы там ни было, а огромная зарплата не принесла Роберто Фирмино счастья в Саудовской Аравии. В свои всего лишь 32 года форвард, в активе которого 111 забитых мячей за «Ливерпуль», а также победы с «красными» в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, рискует оказаться тотально забытым и неинтересным для подавляющего большинства футбольных болельщиков. Вместо того, чтобы заканчивать карьеру на мажорной ноте, в судьбе Роберто Фирмино все может прийти к тому, что он повесит бутсы на гвоздь в статусе резервиста «Аль-Ахли» – далеко не гранда в далеко не самой сильнейшей и привлекательной футбольной лиге планеты. Он просто рискует оказаться очередным заложником больших денег, на которые сам же предварительно и соблазнился…