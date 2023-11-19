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19 ноября 2023, 22:39 |
819
0

Отец Роберто Фирмино умер во время семейного путешествия в Дубай

Нападающий перебрался из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Ахли»

19 ноября 2023, 22:39 |
819
0
Отец Роберто Фирмино умер во время семейного путешествия в Дубай
Instagram. Роберто Фирмино с отцом

В семье экс-футболиста «Хоффенхайма» и «Ливерпуля» Роберто Фирмино произошло горе.

Как сообщает бразильское новостное издание UOL, у отца звездного игрока, 62-летнего Хосе Роберто Кордейру де Оливейры, произошел сердечный приступ во время семейного путешествия в Дубай. Родные пытаются связаться с посольством Бразилии в ОАЭ, чтобы вернуть тело умершего в Масейо, родной город семьи Фирмино.

«Он был очень хорошим человеком, – приводит слова друга семьи источник. – У него была хорошая душа, и он был шутником. Он скончался очень неожиданно. Роберто считал своего отца героем, как написал в своей автобиографии «Si Señor - Мои ливерпульские годы».

Добавим, что Фирмино перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Ахли» летом этого года. На данный момент клуб бразильца занимает с 26 очками третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидера, «Аль-Хиляля», на девять баллов.

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Источник UOL Esporte
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