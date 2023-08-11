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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
11.08.2023 21:00 – FT 3 : 1
Аль-Хазм
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Саудовская Аравия
11 августа 2023, 23:19 | Обновлено 12 августа 2023, 00:37
890
1

Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли

В матче против клуба «Аль-Хазем» голевой передачей отличился Рияд Марез

11 августа 2023, 23:19 | Обновлено 12 августа 2023, 00:37
890
1
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

11 августа cтартовал новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. Матчем открытия был поединок между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хазем».

Эта игра стала дебютной в составе нового клуба для звездного бразильского форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.

Дебют 31-летнего форварда получился удачным. Уже за стартовые 10 минут он оформил дубль. Причем, второй гол Роберто забил с передачи еще одного звездного новичка – Рияда Мареза. В результате Фирмино оформил хет-трик, и его команда выиграла матч (3:1).

В начале июля Фирмино перешел в «Аль-Ахли» в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Ливерпулем» истек.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 11 августа

Аль-Ахли – Аль-Хазем – 3:1

Голы: Фирмино, 6, 10, 72 – Вина, 50

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Аль-Ахли Джидда).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус (Аль-Хазм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Аль-Ахли Джидда).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Аль-Ахли Джидда).
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Роберто Фирмино Рияд Марез чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Хазем видео голов и обзор хет-трик
Источник Sport.ua
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Игорь Хомиченко
Если есть с кем играть,то конечно можно раскатывать дворовых саудитов на лево и на право
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