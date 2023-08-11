Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
В матче против клуба «Аль-Хазем» голевой передачей отличился Рияд Марез
11 августа cтартовал новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. Матчем открытия был поединок между командами «Аль-Ахли» и «Аль-Хазем».
Эта игра стала дебютной в составе нового клуба для звездного бразильского форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.
Дебют 31-летнего форварда получился удачным. Уже за стартовые 10 минут он оформил дубль. Причем, второй гол Роберто забил с передачи еще одного звездного новичка – Рияда Мареза. В результате Фирмино оформил хет-трик, и его команда выиграла матч (3:1).
В начале июля Фирмино перешел в «Аль-Ахли» в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Ливерпулем» истек.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 11 августа
Аль-Ахли – Аль-Хазем – 3:1
Голы: Фирмино, 6, 10, 72 – Вина, 50
Видеообзор матча
События матча
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