2 гола за 10 минут. Феноменальный дебют Фирмино в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 августа новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартовал матчем между «Аль-Ахли» и «Аль-Хаземом». Этот поединок стал дебютным в составе нового клуба для звездного бразильского форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.

Дебют 31-летнего форварда получился феноменальным. Уже за стартовые 10 минут он оформил дубль. Причем, второй гол он забил с передачи еще одного звездного новичка – Рияда Мареза.

Напомним, Фирмино перешел в «Аль-Ахли» в начале июля в статусе свободного агента. Его контракт с «Ливерпулем» истек в конце июня.