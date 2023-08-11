2 гола за 10 минут. Феноменальный дебют Фирмино в Саудовской Аравии
Бразилец проводит свой первый матч за «Аль-Ахли»
Сегодня, 11 августа новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартовал матчем между «Аль-Ахли» и «Аль-Хаземом». Этот поединок стал дебютным в составе нового клуба для звездного бразильского форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.
Дебют 31-летнего форварда получился феноменальным. Уже за стартовые 10 минут он оформил дубль. Причем, второй гол он забил с передачи еще одного звездного новичка – Рияда Мареза.
Напомним, Фирмино перешел в «Аль-Ахли» в начале июля в статусе свободного агента. Его контракт с «Ливерпулем» истек в конце июня.
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