Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2 гола за 10 минут. Феноменальный дебют Фирмино в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 23:20
1737
2

2 гола за 10 минут. Феноменальный дебют Фирмино в Саудовской Аравии

Бразилец проводит свой первый матч за «Аль-Ахли»

11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 23:20
1737
2
2 гола за 10 минут. Феноменальный дебют Фирмино в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Сегодня, 11 августа новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартовал матчем между «Аль-Ахли» и «Аль-Хаземом». Этот поединок стал дебютным в составе нового клуба для звездного бразильского форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.

Дебют 31-летнего форварда получился феноменальным. Уже за стартовые 10 минут он оформил дубль. Причем, второй гол он забил с передачи еще одного звездного новичка – Рияда Мареза.

Напомним, Фирмино перешел в «Аль-Ахли» в начале июля в статусе свободного агента. Его контракт с «Ливерпулем» истек в конце июня.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продала своего защитника в Саудовскую Аравию
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Саудовский Аль-Ахли усилится польским полузащитником из Наполи
Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Рияд Марез чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хазем
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко
Футбол | 11 августа 2023, 18:58 5
Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко
Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко

Правда, выиграть трансферную конкуренцию за африканца «горнякам» будет непросто

«Грустно и стыдно». Фанаты шокированы и разъярены неудачей Динамо в Греции
Футбол | 11 августа 2023, 02:13 6
«Грустно и стыдно». Фанаты шокированы и разъярены неудачей Динамо в Греции
«Грустно и стыдно». Фанаты шокированы и разъярены неудачей Динамо в Греции

Поклонников киевского клуба можно понять

Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Футбол | 10.08.2023, 23:14
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Футбол | 10.08.2023, 21:01
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК
Футбол | 11.08.2023, 13:56
Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК
Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Красави
Ответить
+1
andre_lui
сіті+лівер
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 56
Футбол
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 28
Футбол
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 4
Футбол
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
10.08.2023, 18:55 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
09.08.2023, 18:20 22
Футбол
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
10.08.2023, 15:22 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем