ВИДЕО. Невероятная бисиклета! Премия Пушкаша: назван лучший гол 2023 года

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Гильерме Мадруга из Ботафого получил Премию Пушкаша.

Бразильский футболист исполнил невероятную бисиклету, забив за Ботафого гол-шедевр ударом через себя!

В число кандидатов на премию Пушкаша за лучший гол 2023 года входили: Хулио Энсисо из Брайтона, Нуну Сантуш из Спортинга и Гильерме Мадруга из бразильского Ботафого.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Guilherme Madruga, winner of the FIFA Puskas Award! 💫#TheBest pic.twitter.com/pOOEb1m3HW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

ВИДЕО. Невероятная бисиклета. Назван лучший гол ФИФА в 2023 году