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15 января 2024, 22:38 | Обновлено 15 января 2024, 23:28
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2

ВИДЕО. Невероятная бисиклета! Премия Пушкаша: назван лучший гол 2023 года

Гильерме Мадруга из Ботафого забил гол-шедевр ударом через себя

15 января 2024, 22:38 | Обновлено 15 января 2024, 23:28
2191
2
ВИДЕО. Невероятная бисиклета! Премия Пушкаша: назван лучший гол 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильерме Мадруга

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Гильерме Мадруга из Ботафого получил Премию Пушкаша.

Бразильский футболист исполнил невероятную бисиклету, забив за Ботафого гол-шедевр ударом через себя!

В число кандидатов на премию Пушкаша за лучший гол 2023 года входили: Хулио Энсисо из Брайтона, Нуну Сантуш из Спортинга и Гильерме Мадруга из бразильского Ботафого.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

ВИДЕО. Невероятная бисиклета. Назван лучший гол ФИФА в 2023 году

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Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Ботафого лучший гол награды ФИФА премия Пушкаша бисиклета
Источник Sport.ua
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vitaly
І чим це краще голу Гарначо?
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